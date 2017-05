Sport Pleystein

Der Pleysteiner Stadtlauf im Rahmen des Oberpfälzer-Volkslauf-Cup (OVL-Cup) ist bei den Läufern aus der Region im Terminkalender fest verankert. Auch die Tagesbesten sind bekannte Gesichter.

Die Ergebnisse des Laufs 500 Meter



Bambini (m): 1. Max Albert (TV Vohenstrauß) 01:43 Minuten, 2. Toni Krug (TV Bechtsrieth) 01:52, 3. David Hartwig (TSV Pleystein) 01:54;



Bambini (w): 1. Anja Haubner (TSV Friedenfels) 01:46, 2. Laura Krug (TV Bechtsrieth) 01:53, 3. Eva Ziegler (SV Plößberg) 01:57;



1860 Meter



Kinder



(M 8) 1. Max Ziegler, 08:31, 2. Felix Ziegler, 09:04, 3. Toni Lang, 09:06 (SV Plößberg); (M 9) 1. Fabian Huber, 07:59 (SV Plößberg) 2. Konstantin Beer, 08:38 (TSV Friedenfels) 3. Franko Rogg, 11:53 (TV Vohenstrauß); (M 10) 1. Luis van Brakel, 07:27 (Skivereinigung Amberg), 2. Louis Baierl, 07:37 (DJK Weiden), 3. Leopold Bausch, 07:39 (TV Vohenstrauß); (M 11) 1. Jakob Breitner, 07:50, 2. Stefan Haubner, 08:14 (beide TSV Friedenfels), 3. Lennard Schendera, 08:23 (TV Vohenstrauß); (W 8) 1. Eva Kaßeckert, 08:48 (TSV Friedenfels), 2. Gloria Krahl, 09:01 (LT Neunburg v. W.), 3. Pia-Marie Breitner, 09:11 (TSV Friedenfels); (W 9) 1. Anna Müllner, 08:51 (TV Bechtsrieth), 2. Lena Zimmermann, 08:56 (LT Neunburg vorm Wald), 2. Elena Riebl, 09:35 (SV Plößberg); (W 10) 1. Luna Rother, 07:41, 2. Charlotte Wiglenda, 07:57 (beide TV Bechtsrieth), 3. Marie Brunner, 08:00 ( TV Vohenstrauß); (W 11) 1. Rosina Ritzka, 07:42 (TV Vohenstrauß), 2. Melissa Kuhlendahl, 07:53 (LLC Marathon Regensburg), 3. Annika Scheurell, 08:18 (TV Bechtsrieth);



2200 Meter



Jugend



(M 12) 1. Vincent Schäfer, 08:08 (LLC Marathon Regensburg), 2. Maximilian Bischof, 09:49 (TSV Friedenfels), 3. Tim Kiener, 09:55 (SV Plößberg); (M 13) 1. Lars van Brakel, 09:04 (Skivereinigung Amberg), 2. Samuel König, 09:42 (DJK Gleiritsch), 3. Felix Breitner, 11:51 (TSV Friedenfels); (M 14) 1. Vincent Müller, 09:02 (LLC Marathon Regensburg), 2. Marco Schön, 09:44 (TSV Pleystein), 3. Sebastian Dinkelmeyer, 10:46 (TSV Detag Wernberg); (M 15) 1. Luca Enslein, 09:30 (TSV Pleystein); (W 12) 1. Magdalena Müller, 09:46 (SV Plößberg), 2. Lea Argauer, 10:09 (TV Bechtsrieth), 3. Maja Vaupel, 12:05 (LLC Marathon Regensburg); (W 13) 1. Lucy Pekarek, 09:17, 2. Anna Braun, 09:35 (beide DJK Weiden), 3. Antonia Puff, 10:10 (TSV Pleystein); (W 14) 1. Hannah Haubner, 08:43 (SV Plößberg), 2. Andrea Pekarek, 08:56 (DJK Weiden), 3. Charlotta Dannenberg, 09:32 (LLC Marathon Regensburg); (W 15) 1. Klara Vogelsang, 10:12, 2. Linda Vogelsang, 10:27 (beide LLC Marathon Regensburg), 3. Anna Hammer, 10:43 (TV Bechtsrieth);



4200 Meter



Jugend



(U 18 m) 1. Ferdinand Tribula, 15:34, 2. Leon Puchinger, 15:36, 3. Tizian Wolf, 16:18 (alle LLC Marathon Regensburg); (U 20 m) 1. Lukas Trisl, 15:32 (DJK Weiden), 2. Niclas Heinze, 17:08 (LLC Marathon Regensburg); (U 18 w) 1. Christina Schopper, 17:40 (TV Vohenstrauß), 2. Antonia Fehlner, 18:24, 3. Anna Bein, 19:54 (beide LLC Marathon Regensburg); (U 20 w) 1. Julia Schraml, 16:35 (DJK Weiden), 2. Lena Wiedemann, 21:51 (LLC Marathon Regensburg), 3. Michaela Hecht, 22:21 (SV Plößberg);



Männer Hobby: 1. Felix Rucker, 14:14 ( TV Vohenstrauß), 2. Andreas Ulrich, 15:00 (Skivereinigung Amberg);



Frauen Hobby: 1. Silvia Rebl, 22:11 (DJK Leuchtenberg);



Frauen: 1. Kerstin Schmidt, 16:32 (Schützenverein Edelweiß Siegritz), 2. Isabell Schöberl, 17:33 (TSV Flossenbürg), 3. Katrin Gruber, 17:39 (TV Vohenstrauß);



Seniorinnen



(W 30) 1. Vera Immer, 19:06 (TV Vohenstrauß); (W 35) 1. Petra Bischof, 22:23 (TSV Friedenfels), 2. Sonja Schön, 22:39, Martina Stahl, 23:12 (beide TSV Pleystein); (W 40) 1. Michaela Schönberger-Rother, 19:35 (TV Bechtsrieth), 2. Susi Kroneder-Stoffl, 19:52 (LLC Marathon Regensburg), 3. Barbara Mark, 20:37 (RSV Concordia Windischeschenbach); (W 45) 1. Christina Schiffmann, 17:57 (TuS Mitterteich), 2. Andrea Gollwitzer, 19:40 (SV Plößberg), 3. Tina Bauer, 19:51 (DJK Falkenberg); (W 50) 1. Marion Mayer, 20:25 (FC Bayern-Fanclub Vohenstrauß), 2. Ruth Gerl, 21:09 (SV Plößberg), 3. Rita Meier-Dobner, 21:45 (TSV Pleystein); (W 55) 1. Monika Bauernfeind, 20:02 (TuS Mitterteich), 2. Anna Dierl, 22:25 (TB Weiden), 3. Gabriele Norgauer, 23:03 (TSV Detag Weiden); (W 60) 1. Sabina Wirth, 22:27 (Lauftreff Schwarzenfeld);



Senioren



(M 60) 1. Manfred Lindhof, 20:06 (Skiclub Schwandorf); (M 65) 1. Alois Kiendl, 25:11 (TSV Detag Wernberg); (M 70) 1. Hermann Lang, 21:43 (TSV Detag Wernberg), 2. Gerhard Lampe, 25:17 (LLC Marathon Regensburg); (M 75) Hans Martin Schirmer, 33:21 (TSV Detag Wernberg);



8200 Meter



Männer: 1. Dominik Meyer, 34:18 (ohne Verein), 2. Stefan Riedl, 36:28 (TuS Mitterteich), 3. Philip Lampe, 36:29 (LLC Marathon Regensburg);



Senioren



(M 30) 1. Alfred Schwabl, 30:24 (TV Vohenstrauß), 2. Alexander Heilmann, 33:23 (LLC Marathon Regensburg), 3. Thomas Immer, 35:11 (TV Vohenstrauß); (M 35) 1. Christian Winter, 31:16 (TSV Detag Wernberg), 2. Peter Schaumberger, 34:02 (TSV Friedenfels), 3. Marco Neubauer, 35:53 (SV Schönkirch); (M 40) 1. Stefan Ritzka, 30:45 (TV Vohenstrauß), 2. Johannes Mühlbauer, 32:40 (TSV Friedenfels), 3. Sebastian Schäfer, 32:43 (LLC Marathon Regensburg); (M 45) 1. Michael Lang, 29:28, 2. Wolfgang Wild, 33:07 (beide DJK Weiden), 3. Josef Fröhlich, 33,59 (Turnschuh-Admins); (M 50) 1. Wolfgang Schleicher, 31:59 (TSV Detag Wernberg), 2. Thomas Sturm, 32:25 (DJK Weiden), 3. Wolfgang Stoffl, 35:15 (LLC Marathon Regensburg); (M 55) 1. Rudolf Schenk, 31:46 (DJK Weiden), 2. Georg Koller, 33:03 (TB Weiden), 3. Peter Dirmeier, 38:04 (Skivereinigung Amberg); (bey)

Trotz kühler Temperaturen gingen 253 Athleten, von den Bambinis bis hin zu den sportlich fitten 75-jährigen Senioren, an den Start über die Strecken mit einer Länge zwischen 500 und 8200 Metern. Es war der zweite von insgesamt neun Läufen des OVL-Cups in diesem Jahr. Besonders erfreulich war, dass es trotz der widrigen Wetterverhältnisse - nur zum Ende der Läufe blinzelte die Sonne mal durch die Wolken - für die Teilnehmer keinerlei gesundheitliche Probleme gab.Auch in diesem Jahr stand das TSV-Sportgelände mit dem Sportheim im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Gesamtorganisation des OVL-Cups hatte der TSV Skiclub Pleystein mit Wettkampfleiter Christian Enslein und Streckenchef Max Müllhofer übernommen. Als Tagesbeste erhielten Kerstin Schmidt vom SV Edelweiß Siegritz und Michael Lang von der DJK Weiden die Sonderpokale.Kerstin Schmidt bewältigte in der Klasse Frauen (F) die 4200 Meter lange Strecke mit vielen bergigen Abschnitten in der Zeit von 16:32 Minuten mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Julia Schraml, DJK Weiden, in der Klasse U 20, die nur drei Sekunden langsamer war. Bei den Herren holte sich Michael Lang in der Klasse Senioren M 45 über 8200 Meter in der Zeit von 29:28 Minuten den Tagessieg.