24.04.2017

Die "Red Sharks" gelten als Aushängeschild des TSV Pleystein. Mit Teamgeist und hartem Training wollen die Volleyballerinnen auch die kommende Saison erfolgreich gestalten.

Werbung für den Sport

Neuwahlen Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder Bernhard Vater als Spartenchef. Seine neue Stellvertreterin ist Jessica Vater. Doris Hartwig bleibt Schriftführerin. Um die Kasse kümmert sich wieder Judith Götz. Kassenprüfer wurde Herbert Lorenz. Anna Gall und Johanna Sax sind neue Schiedsrichterwartinnen. Als Mannschaftsbetreuer fungieren Bernhard Vater und Winfried Hartwig. (tu)

In der Generalversammlung der TSV-Volleyballabteilung "Red Sharks" am Freitag im Sportheim ließ Spartenleiter Bernhard Vater die gesellschaftlichen sowie sportlichen Aktivitäten in der Saison 2016/2017 eingehend Revue passieren."Unsere erste Damenmannschaft spielte in der Bezirksklasse Nord. Vor dem Start in die neue Saison wurde das Hauptaugenmerk darauf gelegt, mit einem variablen Spielsystem an den Start zu gehen, um mehr Möglichkeiten zu haben, Spielerinnen bei Abwesenheit zu kompensieren. Des Weiteren sollte die Annahme verbessert werden", erläuterte Vater.In die Saison sei man mit der Teilnahme am Bezirkspokal in Hahnbach gestartet. Hier sei punktgleich mit dem Ersten und Zweiten der dritte Platz erreicht worden. "Die zweite Damenmannschaft hat uns alle positiv überrascht und mit einem tollen zweiten Platz den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Mit einem Durchschnittsalter von nur 16 Jahren hat sie die Kreisklasse aufgemischt und mit 10 Siegen in 12 Spielen geglänzt."Erfreulich sei auch die Tatsache, dass eine dritte Trainingsgruppe unter der Leitung von Anna Gall nun jeden Freitag trainiere und auf eine Jugendrunde vorbereitet werde. Vater ging auch auf den eigenen Volleyball-Teamcup mit 10 Mannschaften ein, der wieder eine Werbung für den Volleyballsport gewesen sei.Es wurden 412 Übungsstunden einschließlich der Spieltage abgehalten und 65 Trainingseinheiten absolviert. An Kilometern wurden für Spieltage und diverse Staffeltage 2122 zurückgelegt. Höhepunkte waren die Mitwirkung am Multi-Kulti-Abend mit einem eigenen Stand, die Weihnachtsfeier und die Teilnahme am Faschingsumzug. Vater überreichte Dankpräsente an Trainer Winfried Hartwig, Schatzmeisterin Judith Götz und Schriftführerin Doris Hartwig sowie an die Trainerin der dritten Mannschaft Anna Gall."Wir werden versuchen, für die nächste Saison wieder schlagkräftige Teams ins Rennen zu schicken. Mit hartem Training und mit dem nötigen Kameradschaftsgeist werden neue Erfolge nicht ausbleiben. Eine Priorität wird nach wie vor die wichtige Nachwuchsarbeit haben." Hartwig befasste sich im Detail mit dem Saisonverlauf. Er wartete mit akribisch ausgewertetem Zahlenmaterial auf.TSV-Vorsitzender Josef Windirsch lobte das Engagement der Volleyballerinnen und hob die vorbildliche Mitarbeit im Hauptverein hervor. Auch die Stadt könne stolz sein auf die jungen Sportlerinnen, die ein Aushängeschild und Werbeträger des TSV sowie ihrer Heimatgemeinde seien. Bürgermeister Rainer Rewitzer hob den Einsatz von Vater und Hartwig heraus. Er sicherte auch eine Ballspende zu.