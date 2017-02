Sport Pleystein

17.02.2017

0

0 17.02.2017

Die TSV-Volleyballsparte "Red Sharks" Pleystein befindet sich seit ihrer Gründung vor 14 Jahren auf einem sportlichen und gesellschaftlichen Erfolgsweg. Davon überzeugten sich viele Besucher beim Mix-Turnier in der Schulturnhalle.

Spektakuläre Aktionen

Werbung für Volleyball

Der in der Vorrunde mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen sehr gut besetzte Team-Cup-Wettbewerb, der um 9 Uhr nach einem Weißwurst-Frühstück begann und um 18 Uhr nach einem fulminanten Finale endete, war von Trainer Winfried Hartwig und Abteilungschef Bernhard Vater mustergültig vorbereitet worden. Ein Team bestand aus sechs Akteuren, wobei sich der Anteil der Jugendlichen und der Erwachsenen die Waage hielt.Die zahlreichen Spiele, die in der Vorrunde zwei mal siebeneinhalb Minuten dauerten und in den Platzierungsbegegnungen über zwei Gewinnsätze liefen, waren mit spektakulären Rettungsmanövern eine echte Werbung für den Sport. Alle Spieler waren mit Feuereifer mit von der Partie und hatten auch jede Menge Spaß. Die Schiedsrichter stellte der Veranstalter aus den eigenen Reihen.Turniersieger wurde das Team "Volleyballfreunde Burswinkel" aus Tännesberg, das auch bei größter Bedrängnis durch den Gegner noch zulegen konnte und das im grandiosen Endspiel die Pleysteiner Gastgeberinnen "Red Sharks I" mit 2:0 Sätzen schlug. Den dritten Platz sicherte sich der Fanclub "Swordfish".Den vierten Platz erkämpfte sich "Beach Volleyball Pleystein". Fünfter wurde Miesbrunn II, Sechster die Alten Herren des TSV Pleystein und Siebter Miesbrunn I. Platz acht belegte "Red Sharks II". Es folgten die Kegler von "Rot-Weiß", während der TSV Pleystein I als Schlusslicht die rote Wanderlaterne erhielt.Bürgermeister Rainer Rewitzer würdigte bei der Siegerehrung das Engagement der Funktionäre und der jungen Volleyballspielerinnen der "Red Sharks". "Angesichts eines solchen einsatzfreudigen Nachwuchses und solcher vorbildlicher Manager braucht dem TSV um seine Zukunft nicht bange zu sein."Bernhard Vater bedankte sich bei allen Mannschaften und bei den Zuschauern sowie den Helfern. "Der Teamcupwettbewerb war wieder ein Volltreffer, eine Werbung für die 'Red Sharks' sowie für den Sport, und er wird auch im nächsten Jahr durchgeführt werden", betonte Vater.