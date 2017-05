Sport Pleystein

Bereits im ersten Jahr nach der Neuformierung schaffte die erste Herrenmannschaft des Tennisclubs Pleystein Ü 40 ungeschlagen die Meisterschaft in der Kreisklasse I und steigt somit in die Bezirksklasse II auf. Nachdem mit Hannes Piehler und Mario Hartung zwei ehemalige Tennis-Asse reaktiviert wurden, wechselte auch Vorsitzender und Mannschaftsführer Bernd Piehler von Weiden zurück zum Heimatverein, wo die Herrenmannschaft Ü 40 im vergangenen Jahr in die Punkterunde einstieg. Komplettiert wurde das Team von Alexander Weig aus Oberlind. Als Ergänzungsspieler wurde Herbert Schön eingesetzt. Die Mannschaft spielt nun in der Bezirksklasse II und wird ab sofort durch ein weiteres Eigengewächs des Tennisclubs, Thomas Reil, verstärkt. Saisonauftakt ist am Samstag. Bild: tu