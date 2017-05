Sport Pleystein

09.05.2017

Bernd Piehler und Margret Voit stehen weiterhin an der Spitze des Tennisclubs in Pleystein. Der Verein weist eine gute Entwicklung auf. Das zeigt sich in der Versammlung im Hotel "Regina".

Neuwahlen Bei den Neuwahlen wurde als Vorsitzender Bernd Piehler wieder einstimmig bestätigt, ebenso als zweite Vorsitzende Margret Voit sowie als Schriftführerin Christine Binapfl. Als neuer Schatzmeister erhielt Michael Merold das einhellige Vertrauen. Ebenso neu im Vorstand ist nunmehr Mario Hartung, der künftig als Sportwart im TC agiert. Weitere Ausschussmitglieder sind Maria Reber, Wolfgang Gallitzendörfer und Bernhard Voit. Zusätzlich wurden auf Wunsch der Versammlung noch zwei Beiräte gewählt, Iris Merold und Gerd Böhm. (tu)

Kassier Karl Putzer hört nach 33 Jahren auf Schatzmeister Karl Putzer wartete in der Versammlung mit einem soliden Kassenbericht auf. Das Ergebnis: Der Vermögensstand hat sich im Vergleich zum Vorjahrszeitraum wieder etwas erhöht.



Nachdem feststand, dass Putzer als Kassier nicht mehr zur Verfügung steht, bedankte sich Vorsitzender Bernd Piehler für dessen herausragende Leistungen. "Karl Putzer war seit 1984, also 33 Jahre Kassier des TC Pleystein. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Sanierung der drei Tennisplätze Ende der 80-er Jahre sowie der Bau des Tennisheims." Piehler betonte, dass es für den Verein ein Glücksfall gewesen sei, einen derart kompetenten Kassier eine solange Zeit gehabt zu haben und überreichte als Dank an Putzer einen Geschenkkorb mit Weinpräsenten. (tu)

Vorsitzender Bernd Piehler berichtete von einem regen Vereinsjahr. "Auch 2016 hat der TC wieder an den Stadtmeisterschaften des Kegelclubs Rot-Weiß teilgenommen und zwar mit einer Damen- und einer Herrenmannschaft, sowie mit einer gemischten Mannschaft". Die Punkterunde begann 2016 erstmals relativ spät. Eine Jugendmannschaft, wie in den Jahren zuvor, konnte dieses Mal nicht gemeldet werden. Die drei Jugendlichen spielten in einer Spielgemeinschaft beim TV Vohenstrauß in einer U 18 Mannschaft mit.2016 konnten erstmals zwei Ü 40 Mannschaften gemeldet werden. Die Ü 40 I erreichte dabei die Meisterschaft mit einem Punktverhältnis von 14:0 und einem Satzverhältnis von 82:2. Auch 2016 hat sich das wöchentliche Mittwochtraining positiv ausgewirkt. Alle Plätze waren belegt.Es wurden wieder Übungsstunden für Kinder/Jugendliche und Erwachsene angeboten, die auch gut angenommen wurden. Als Trainer standen Carolina Lemkova, Margret Voit, Maria Reber, Bernhard Voit, Günther Lila und Bernd Piehler zur Verfügung. Das Training sei von den Trainern kostenlos angeboten worden. "Insgesamt wurden 2016 806 Stunden gespielt. Das bedeutet ein kleines Minus von 30 Stunden im Vergleich zu 2015. Dies ist auch auf das teilweise schlechte Wetter 2016 zurückzuführen", fuhr Piehler fort.Die meisten Spielstunden bei den Herren hatten Michael Merold mit 67 Stunden, Bernd Piehler mit 64 Stunden und Gerd Böhm mit 46 Stunden. Bei den Damen: Iris Merold mit 52 Stunden, Maria Reber mit 48 Stunden und Margret Voit mit 39 Stunden. Zum Jahreswechsel 2017 betrug die Mitgliederzahl 200.Im Mai/Juni 2016 hatten sich Margret Voit und der Vorsitzende für die Veranstaltung "Verein macht Schule" zur Verfügung gestellt. Beim Bürgerfest war der TC mit dem Säckchenspiel Corn Hall vertreten. Höhepunkte waren die Stadtmeisterschaften im Herren- und Damenbereich sowie im Kinderbereich."Die Tennisplätze und Tennisanlage waren wieder in einem hervorragenden Zustand. Auch die Anlage selbst ist den ganzen Sommer durch in einem erstklassigen Zustand", lobte Piehler. Die Plätze wurden Mitte Oktober eingewintert. Am 25. März richteten die Mitglieder die Plätze wieder her. Bereits am 8. April waren die Plätze bespielbar. Bürgermeister Rainer Rewitzer drückte seine Freude aus, den regen Spielbetrieb auf den Tennisplätzen zu beobachten. Er dankte Herbert Schön für die ausgezeichnete Platzpflege.Danach nahm Piehler noch einen Ausblick auf die Saison 2017 vor. Der TC wird heuer wieder an dem Turnier des Kegelvereins teilnehmen. Ebenso erfolgt wieder eine Teilnahme beim Multi-Kulti/Bürgerfest sowie am Heimatfest in Moosbach und auch in Waldthurn. Die Stadtmeisterschaften werden heuer voraussichtlich früher als im August stattfinden. Ebenso wird man sich wieder am Kinderferienprogramm beteiligen.