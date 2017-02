Sport Pleystein

13.02.2017

0 13.02.2017

Der Skisport genießt in den Zottbachtalschulen einen hohen Stellenwert. Zwei Schüler stechen bei den internen Meisterschaften besonders heraus.

Besonderes Profil

In der Skisaison 2016/2017 hatte die Schule zu zwei Langlaufkursen auf die Silberhütte, zu drei Skikursen alpin auf den Fahrenberg und die Grundschüler zu zwei Wintersporttagen auf den Fahrenberg eingeladen. Natürlich blieb es nicht beim "bloßen" Skifahren, eine eigene Schulmeisterschaft stand ebenfalls auf dem Programm. Am Montagvormittag erhielten die erfolgreichen Teilnehmer Pokale und Urkunden. Beim Wettbewerb Ski alpin nahmen 68 Schüler teil, beim Langlauf gingen 17 auf die Loipe.Fachlehrer Hans Messer dankte der Schulleitung, die es den Kindern ermöglicht habe, die Trainingstage zu besuchen. Darüber hinaus schaffe der TSV Skiclub mit dem Spuren von Loipen direkt vor dem Schulgebäude die Sportausübung sozusagen "vor der Haustüre".In Zusammenarbeit mit den Skilehrern Max Müllhofer, Klaus Fröhlich, Hubert Rewitzer und Alexander Schön seien die Vorbereitungen auf die Wettbewerbe bestens getroffen worden. "Der Trainingsfleiß soll durch Auszeichnungen gewürdigt werden", meinte Bürgermeister Rainer Rewitzer. Als Tagesschnellste bei den Schulmeisterschaften Ski alpin erhielten Annika Schön für die Zeit von 23,09 Sekunden (Mädchen 2004 bis 2006) und Philipp Landgraf für die Zeit von 23,03 Sekunden (Jungen 2004 bis 2006) Pokale.Rektor Heinz Kett hob hervor, dass Skitage wie an der Zottbachtalschule an anderen Schulen längst nicht zur Selbstverständlichkeit gehören. Damit gebe man sich ein eigenes, besonderes Profil. Die Ergebnisse im Ski alpin im Einzelnen: Mädchen 2001 bis 2003: 1. Julia Helgert. Mädchen 2004 bis 2006: 1. Annika Schön, 2. Sandra Bayer, 3. Sofie Frischholz. Mädchen 2006/2007: 1. Laura Kick, 2. Lena Hartung, 3. Lena Weig. Mädchen 2008/2009: 1. Chiara Enslein, 2. Antonia Prem, 3. Lisa Enslein. Mädchen 2010: 1. Leonie Essler, 2. Emma Heureicher, 3. Anika Weig.Jungen 2000/2003: 1. Jonas Helgert, 2. Aaron Schuhmacher, 3. Stefan Portner, 28,18.Jungen 2004 bis 2006: 1. Philipp Landgraf, 2. Yannik Friedl, 3. Tobias Janker. Jungen 2006/2007: 1. Max Schödl, 2. Maximilian Süß, 3. Julian Träger. Jungen 2008/2009: 1. Max Maurer, 2. Moritz Reynders, 3. Tim Enslein. Jungen 2010: 1. David Hartwig, 2. Jonas Enslein, 3. Luis Walter.Ergebnisse Skilanglauf: Jungen III: 1. Antony Maurer, 2. Leon Jung. Jungen IV: 1. Tobias Janker, 2. Luca Ring, 3. Elias Weiß. Mädchen III: 1. Julia Helgert, 2. Julia Gilch, 3. Thimpika Kirschsieper. Mädchen IV: 1. Annika Schön (einzige Teilnehmerin). Für die Jungen IV mit Tobias Janker, Luca Ring, Elias Weiß, Felix Hanauer und Elias Striegl bedeuteten ihre auf der Silberhütte erreichten Langlaufzeiten den 6. Platz im Kreisfinale und den 8. Rang bei der Oberpfalzmeisterschaft.