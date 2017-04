Vermischtes Pleystein

28.04.2017

0 28.04.2017

Zu den Aktivposten in Pleystein gehört seit seiner Gründung vor 47 Jahren zweifelsohne der Katholische Frauenbund. Der Zweigverein, dem 123 Mitglieder angehören, war auch in den vergangenen zwölf Monaten wieder sehr aktiv.

Große Spendenbereitschaft

Lobende Worte

Das zeigten die Berichte der Funktionärinnen in der Jahreshauptversammlung im Gasthof "Weißes Lamm". Das Führungsteam wartete durch die Bank mit positiven Bilanzen auf."Die zurückliegende Amtsperiode war einmal mehr sehr arbeitsreich und ist schnell vergangen. Die Unterstützung durch die Mitglieder und die Bevölkerung war erfreulich", sagte Vorsitzende Annemarie Woppmann. Schatzmeisterin Elisabeth Hartung legte einen vorzüglichen Kassenbericht vor. Für gemeinnützige Maßnahmen im weltlichen und kirchlichen Bereich seien im vergangenen Jahr ansehnliche 5400 Euro gespendet worden.In ihrem Bericht ließ Woppmann die breite Palette mit gesellschaftlichen, religiösen, sozialen, sportlichen und kulturellen Veranstaltungen eingehend Revue passieren. Stadtpfarrer Pater Hans Ring würdigte die vielfältigen Leistungen und die beispielhafte Spendenbereitschaft der Gemeinschaft das ganze Jahr über.Der geistliche Beirat betonte, dass das Leben in der Pfarrei ohne Frauenbund eigentlich nicht denkbar sei. "Sie alle, liebe Frauen, prägen unsere kirchliche Gemeinde nachhaltig mit. Ich bitte Sie, auch weiterhin fleißig mit anzupacken. Jedes Mitglied ist aufgefordert, seine Fähigkeiten und Talente mit einzubringen und an einem Strang zu ziehen. Gehen wir miteinander auf diesem Erfolgsweg weiter", sagte der SeelsorgerZweite Bürgermeisterin Andrea Lang bescheinigte den Damen eine ausgezeichnete Arbeit. Es sei überall bekannt, dass hier Beachtliches geleistet werde, auch auf dem Sektor Basteln und Handarbeiten. Außerdem würden mit den Erlösen aus den Aktionen zahlreiche Hilfswerke gefördert. Der Frauenbund-Zweigverein habe sich auch bei der Abwicklung des Bürgerfest wieder vorbildlich eingebracht. "Hut ab vor diesem großartigen Einsatz das ganze Jahr über. Hier stimmt alles. Diese rührige Organisation wird von kirchlicher und politischer Gemeinde auch weiterhin dringend gebraucht."Bezirksvorsitzende Martha Bauer hatte ebenfalls nur lobende Worte für die umfangreichen Aktivitäten des Pleysteiner Zweigvereins übrig, auf den man sich im Bezirk Vohenstrauß immer verlassen könne. "Die Frauen gestalten Kirche, Gesellschaft und Politik vorbildlich mit."Sie bat die Mitglieder, auch in Zukunft ein solch vorbildliches Engagement an den Tag zu legen, "denn nur so kann das ,Segelboot Frauenbund' weiter auf Kurs gehalten werden". Zweite Vorsitzende Regina Pschirrer würdigte den Einsatz von Woppmann, "die uns zusammen führt und zusammen hält. Ohne sie wäre der Frauenbund nichts."