Vermischtes Pleystein

14.05.2017

Siegfried Poblotzki hat für seine Heimat Geschichtsforschung mit unbeschreiblicher Geduld und Liebe betrieben. Ausdauer, Beharrlichkeit und Genauigkeit prägten seine Forschungen. So beschrieb Stadtheimatpfleger Bernd Piehler den neuen Ehrenbürger der Stadt Pleystein bei der Eröffnung der Ausstellung zur Erinnerung an dessen 20. Todestag und 100. Geburtstag.

Tourist auf Mallorca

Seiner Zeit voraus

Vor zahlreichen Gästen im Stadtmuseum zeigte Piehler das Leben Poblotzkis mit vielen Facetten auf, die manchem der Zuhörer sichtbar unbekannt waren. Das begann schon mit der Schilderung, dass der gelernte Friseur und Bader noch während seiner Lehrzeit den Weidener Scharfrichter Reichard vor dessen letzter Hinrichtung rasieren musste. Der Delinquent hatte ausgerechnet die Cousine der späteren Schwiegermutter Poblotzkis ermordet.Die Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg nutzte Poblotzki, um Bilder zu zeichnen, die wiederum bei den Bewachern sehr gefragt waren. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft heiratete er Maria Walcher und baute 1948 das bestehende Kolonialwarengeschäft zu einer Drogerie aus. Eine Besonderheit sorgte bei den Besuchern für Lächeln: Trotz seiner Bodenständigkeit und der Verwurzelung mit Pleystein hatte Poblotzki den ersten Reisepass der Bundesrepublik mit der Nummer 1. Er gehörte zu den ersten Touristen auf Mallorca mit dem großen Unterschied, die Insel mit dem Fischerboot erreicht zu haben.Flexibilität und Anpassung waren laut dem Stadtheimatpfleger weitere Kennzeichen des neuen Ehrenbürgers: Im Alter von 56 Jahren begann er eine Lehre zum Kraftfahrzeugelektriker, nachdem er vorher die Autoelektrik- und Ankerwickelfirma des verstorbenen Schwiegervaters in Weiden übernommen hatte, was allerdings zur Schließung der Drogerie in Pleystein führt.In den fünfziger Jahren begann Poblotzki mit seiner Lebensaufgabe, die Ortsgeschichte Pleysteins und der umliegenden Orte zu erforschen. Das Werk "Die Geschichte der Stadt, der Herrschaft und der Pfarrei Pleystein", herausgegeben 1980, nannte Bernd Piehler "die Bibel der Ortsgeschichte". Der Blick in die Vitrinen der Ausstellung zeigt, wenn auch nur ansatzweise, in welchem Umfang Poblotzki Chroniken für angrenzende Gemeinden oder auch Festschriften bei Vereinsjubiläen verfasst hat. Trotz der umfangreichen Forschung fand er noch viel Zeit für seine Lieblingsbeschäftigung, dem Malen.Mehrfach sei das Wirken Poblotzkis mit hohen Auszeichnungen gewürdigt worden. Mit seinem Volksschulabschluss habe sich der Ehrenbürger als Autodidakt großes Wissen selbst angeeignet, auch die italienische und französische Sprache.Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl nannte es kaum begreifbar, wie die Arbeit Poblotzkis in "ein Leben gepackt" werden könne. Der Begriff "Tausendsassa" müsse bei Poblotzki positiv gesehen werden. Appl erkannte, dass der Ehrenbürger seiner Zeit voraus war. Mit seinen Ausflügen in die Ferne, ohne die Heimat außer Acht zu lassen, habe Poblotzki den Spagat geschafft.Die Sonderausstellung im Heimatmuseum, zusammengestellt vom Museumsarbeitskreis, ist bis 19. November, dienstags bis sonntags von 10 bis 11 Uhr geöffnet.