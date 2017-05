Vermischtes Pleystein

28.05.2017

Miesbrunn. Nach den Vorschriften der Lebensmittelhygieneverordnung haben die Mitglieder der Dorfgemeinschaft in zahlreichen Stunden das Grillhäuschen generalüberholt. Sie höhlten das Gehäuse zunächst komplett aus. Dann verpassten sie ihm eine neue Lackierung. Außerdem bauten sie einen Fußboden sowie Regale ein. Außerdem fertigten sie einen Spritz- und Spuckschutz an. Erneuert wurden außerdem die Tiefkühleinrichtungen. So bauten die Aktiven einen Kühl- und einen Gefrierschrank ein. Darüber hinaus installierten die Helfer eine neue Handwaschgelegenheit. Aus dem Hahn fließt Warm- und Kaltwasser. Das sanierte Grillhäuschen stellte die Gemeinschaft am Spielplatz auf. Vorsitzende Lydia Windirsch dankte den engagierten Helfern für ihren vorbildlichen Einsatz.