Vermischtes Pleystein

30.05.2017

27

0 30.05.201727

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Dienstagmorgen die Nachricht, dass Josef Gillitzer völlig überraschend am Montag in seinem Haus im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Er hatte sich vor allem auf dem Touristiksektor Verdienste um seine Heimat erworben.

Der Bürgermedaillenträger stand seit der Gründung des Touristikvereins am 21. April 1970 an dessen Spitze. Durch seine vielfältigen Aktivitäten trug Gillitzer entscheidend dazu bei, dass in der Rosenquarzstadt die Übernachtungszahlen in den achtziger Jahren auf 120 000 gesteigert werden konnten.Für sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement wurde er im Laufe dieser 47 Amtsjahre mit Auszeichnungen bedacht, so vom Tourismusverband Ostbayern (1996) und vom bayerischen Ministerpräsidenten (2000). Die Stadt Pleystein verlieh ihm 2010 die Bürgermedaille. Zudem erhielt er den Brückenbaupreis für sein grenzüberschreitendes Engagement auf dem bayerisch-böhmischen Sektor.Gillitzer gehörte von 1972 bis 1978 dem Stadtrat für die CSU an. Die Pleysteiner Volksschule leitete er als Rektor von 1986 bis 2003, nachdem er dort bereits als Lehrer seit 1965 und als Konrektor seit 1972 im Einsatz war. Seine Betätigungsfelder erstreckten sich auf dem schulischen, politischen, kulturellen, gesellschaftlichen und bis zum Schluss auf dem touristischen Gebiet. Unter seiner Regie entstanden zum Beispiel der Kinderspielplatz in der Grabenallee, der Trimmplatz im Gesteinach, Schallplatten sowie Musikkassetten mit einheimischen Sängern sowie Musikern.Er organisierte Unterhaltungsabende, und hob das erste Bürgerfest 1977 mit aus der Taufe. In Erinnerung bleiben die Musikantentreffen, die Weihnachtssingen, Neujahrskonzerte und Gedenkabende, Dichterlesungen und Fensehsendungen sowie Rundfunkaufnahmen. Nicht vergessen werden dürfen die Beleuchtung der Stadtpfarrkirche, das Projekt "Wald 2000 plus" und die Förderung von Sängerin Brigitte Traeger von früher Jugend an.Geboren wurde Gillitzer am 16. Dezember 1938 in Georgenberg. Verheiratet war er mit Gerda Paschschwöll, einer gebürtigen Wienerin, die am 6. Januar dieses Jahres starb. Der Ehe mit ihr entstammen die Kinder Wolfgang und Bettina. Stolz war er auf seine drei Enkel. Der Termin für die Beerdigung stand am Dienstag noch nicht fest.