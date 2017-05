Vermischtes Pleystein

09.05.2017

Später arbeitete er bei der Vohenstraußer Firma F. X. Wittmann als Kraftfahrer und in den letzten zehn Jahren seines Berufslebens bis zum Renteneintritt 2007 bei der Firma Leistritz. Am 8. Februar 1969 schloss er in seinem Heimatort mit Rita Vater den Bund fürs Leben. Aus der Ehe gingen die Kinder Karin , Martina , Silvia , Peter und Stefan hervor. Mittlerweile gehören auch neun Enkel zur Familie.Am Samstagabend feierte Neuber im großen Rahmen im Neuber-Stodl. Dort gratulierten die Abordnungen des Männergesangvereins und der Feuerwehr Pleystein ihrem Ehrenmitglied. Diesen Gratulationen schlossen sich der Militärvereins Pleystein und Umgebung und die Abordnung des Schnitzerstammtischs an. Schnitzen ist eines der Hobbys des Jubilars, dessen Krippe jährlich im Eingangsbereich der Unterkirche zu bewundern ist.Eine weitere Leidenschaft Neubers sind Oldtimer, wobei er sich bevorzugt mit Traktoren beschäftigt. Damit die Zeit des rüstigen Siebzigers gar ausgefüllt ist, erledigt er in der für ihn selbstverständlichen Hilfsbereitschaft für die Stadtpfarrkirche St. Sigismund und den Kindergarten St. Elisabeth den Winterdienst und kümmert sich im Sommer um deren Grünanlagen.