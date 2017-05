Vermischtes Pleystein

08.05.2017

"Seid so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht. Lebt ein Leben aus der Haltung der Liebe, seid wie hingebungsvolle Eltern, wie Verliebte zu einander, seid wie Jesus Christus." Diakon Raymond Fobes, Pfarrei St. Salvator Ingolstadt, als Festprediger der Eucharistiefeier am Kreuzberg, zitierte diese Zeilen aus einem Brief des Apostels Paulus in dem dieser auffordert, den Gott, der sich aus Liebe verschenkt, nachzuahmen.

Tradition im Mai

Dies müssten keine Großtaten sein, vielmehr genüge es dem Gegenüber ein Lächeln zu schenken, den Partner einfach einmal zu umarmen. So sei es möglich, in der Liebe zu wachsen - aus der Erfahrung heraus, dass Gott die Menschen liebt. Gleichzeitig werde mit diesem eigenen Handeln die Erfahrung an andere Menschen weitergegeben, dass alle von der Liebe Gottes umgeben sind.Pater Reinhold Schmitt hatte eingangs der festlichen Eucharistie auf die Tradition des Kreuzbergfestes im Mai hingewiesen. Hauptzelebrant war der Pleysteiner Pater Stefan Weig, der seit Kurzem als Hochschulpfarrer in Eichstätt tätig ist. Der Männergesangverein Pleystein und eine Bläsergruppe der Stadtkapelle umrahmte die Eucharistiefeier.