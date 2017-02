Vermischtes Pleystein

03.02.2017

0 03.02.2017

Zur konstituierenden Sitzung traf sich der Festausschuss der Feuerwehr im Gerätehaus. Vorsitzender Max Zehent teilte mit, dass der Termin für die Feier zum 150-jährigen Bestehen der Wehr auf dem Schulsportplatz bereits feststehe: 27. bis 30. Juni 2019. Festleiter Hans Rewitzer stellte die Festleitung und die bisher gegründeten Unterausschüsse vor.

Einstimmig nahmen die Mitglieder das vom Unterausschuss "Musik" ausgearbeitete Musikprogramm für die vier Festtage vorbehaltlich der endgültigen Vertragsabschlüsse an. So soll am Donnerstag, 27. Juni, das Kabarett-Trio "Da Huawa, da Meier und I" spielen. Am Freitag, 28. Juni, tritt die Band "Breznsalzer" auf. Die "Gipfelstürmer" stehen am Samstag, 29. Juni, auf der Bühne. Am Sonntag, 30. Juni, spielt nach dem Festzug die "Pirker Blechmusi" und ab 19.30 Uhr zum Ausklang die Zwölf-Mann-Kapelle Josef Menzl.Der Unterausschuss "Getränke" hatte fünf Brauereien angeschrieben. Den Zuschlag erhielt bei einer Gegenstimme die Brauerei Jacob aus Bodenwöhr. Einmütig wurde entschieden, dass die Firma Hartl aus Nittenau das Festzelt liefern soll, nachdem Hans-Peter Wallner die Vertragsbedingungen im Detail erläutert hatte. Karl Herrmann teilte mit, dass das Festlogo wegen der Anschreiben umgehend benötigt werde.Bürgermeister Rainer Rewitzer erklärte, dass Max Müllhofer der Bauhof-Ansprechpartner sei. Josef Windirsch stellte sich als Verbindungsmann zur Bundeswehr zur Verfügung. Stadtheimatpfleger Bernd Piehler schlug vor, im Festjahr im Stadtmuseum eine Dauerausstellung zu initiieren. Er erklärte sich bereit, die Planung zu übernehmen.