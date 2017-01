Vermischtes Pleystein

23.01.2017

Ein enormes Pensum an Terminen bewältigte im vergangenen Jahr der Fotoclub Pleystein mit Unterstützung seiner Mitglieder. Alois Hubmann, Sprecher der dreiköpfigen Clubleitung, zeigt dies in einem Rechenschaftsbericht auf.

Erich Ulrich verzichtet

Auf Jugend zugehen

Mit 24 Mitgliedern war die Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Zimmermann recht gut besucht. Hubmann blickte ausführlich auf das vergangene Jahr zurück, in dem die fotografische Begleitung des mehrtägigen Schützenfestes das wichtigste Ereignis war.Darüber hinaus hatte der Fotoclub zu zehn Club- und Gesprächsabenden, zum Besuch von Multivisionshows und Fotoausstellungen oder zu fotografischen Ausflügen nach Nürnberg und Würzburg eingeladen. Enttäuscht waren die Verantwortlichen von der Resonanz bei "Verein macht Schule", wo der Verein nur wenig Interesse bei den Besuchern hervorrief. Beim "Bayerwald-Pokal" erreichten die Pleysteiner Platz eins, und auch am NT-Wettbewerb "Blende" nahmen sie teil.Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang fragte sich beim Blick auf das Jahresprogramm, ob es den Mitgliedern in Pleystein nicht gefalle, weil sie dauernd unterwegs seien. Beim Betrachten der Bilder gehe schlicht "das Herz auf". Der Dank ging an den Fotoclub für die Unterstützung der Kommune. "Es ist Klasse, dass wir euch da haben." Gleichzeitig räumte die Stadtvertreterin die Schwierigkeiten bei der Jugendarbeit ein, weil es für diesen Personenkreis schlichtweg zu viele Angebote gibt.Hubmann, gleichzeitig auch Kassier, informierte über die finanzielle Situation des Clubs. Gerätewart Erich Ulrich berichtete über den Kauf eines neuen Laptops, alle anderen Geräte seien aber auch in betriebsfähigem Zustand. Bei der späteren Neuwahl erklärte Erich Ulrich seinen Verzicht auf eine Kandidatur.Zur Ehrung der Sieger der Vereinsmeisterschaft stellte Thomas Enslein alle eingereichten Bilder vor, die Mitglieder des Fotoclubs Pfreimd als Jury bewertet hatten. Jeder der 10 Teilnehmer durfte jeweils 6 Bilder in den Wettbewerb schicken. Hans Werner Lehner erreichte mit 130 Punkten Platz eins. Auf Rang zwei landete Heiner Flieger (110). Dritter wurde Max Striegl (106). Bei der Neuwahl bestätigten die Mitglieder Hubmann und Enslein als Clubleitung. Nachdem Striegl auf eine Wiederwahl verzichtet hatte, wählten die Teilnehmer Reinhold Schulz zum Nachfolger. Hubmann wurde gleichzeitig als Kassier bestätigt, Reinhold Schulz übernimmt das Amt des Schriftführers. Chronist bleibt Josef Puff.Neuer Gerätewart ist Max Striegl. Als Leiter der Gesprächsabende wurde Thomas Enslein gewählt. Die Kasse prüfen Helga Sax und Waltraud Welscher. Beisitzer sind Franz Schaller, Hans Albrecht, Josef Puff, Gerhard Janker und Helmut Lukat.Für dieses Jahr kündigte Hubmann wieder Gesprächs- und Gruppenabende an, wobei er sich eine bessere Teilnahme der Mitglieder wünscht. In Waidhaus wird der Fotoclub mit einer eintägigen Ausstellung Neuland betreten, um die Resonanz zu testen. Verstärkt möchte der Fotoclub angesichts des Durchschnittsalters von 66 Jahren seiner Mitglieder auf die Jugend zugehen. Geplant sind Fahrten nach Passau und zum Münchner Flughafen.