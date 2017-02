Vermischtes Pleystein

23.02.2017

15

0 23.02.201715

Gerade einmal ein Tisch war beim Frauenfrühstück der Frauen-Union Pleystein noch frei. Und dieser Tisch wurde dringend benötigt, um darauf das deftige, aber auch recht süße Büfett aufzubauen. Noch nie kamen so viele Besucherinnen, vor allem aber auch recht toll kostümiert, zu dieser Veranstaltung. FU-Vorsitzende Andrea Lang begrüßte die vielen Närrinnen, auch aus den Ortsverbänden aus der Nachbarschaft. Mit herzlichen Worten dankte die Sprecherin den Frauen, die in den vergangenen Wochen wieder Tausende von Servietten zu Papierrosen gefaltet hatten. Faschingsprinz Christoph I. und Prinzessin Claudia II. hatten diesem Damenkreis bereits am Tag vorher den Faschingsorden der Katholischen Jugend überreicht. Mit der Resonanz auf die Einladung zum Frauenfrühstück war Lang angenehm überrascht, so dass das dreifache "Pulver Helau", verbunden mit einem Schluck Sekt, doppelt so gut über die Lippen kam. Bild: bey