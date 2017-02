Vermischtes Pleystein

09.02.2017

Mit der Einführung der Kirchenbücher um die Mitte des 17. Jahrhunderts lässt sich die Reihe der Pleysteiner Türmer verfolgen. Diese hatten auch noch andere Aufgaben

Geld, Holz und ein Feld

Fremder Pfeifer

1641 wird Stephan Lindner, Bürger und Spielmann erwähnt, wie aus der Chronik von Heimatforscher Siegfried Poblotzki hervorgeht. Vier Jahre später erscheint Hans Weikhardt mit der gleichen Berufsbezeichnung. Johann Bernhard Burger, der aus Kemnath stammte, heiratete 1696 Anna Maria, Tochter von Vitus Weikhardt.Über etliche Generationen blieb das Amt des Stadttürmers in der Familie Burger, deren Letzter Leopold Joseph war. Seine 1781 mit Wilhelmine Müllner geschlossene Ehe blieb kinderlos. 1802 ging der Türmerdienst an Andreas Joseph Müllner über und blieb in der Familie bis zum Ende der Türmerzeit. Mit dem Abbruch des Neutors vor 150 Jahren endete die Tätigkeit der Turmwächter in der Gemeinde.Der Türmer oder Prinz, wie er auch genannt wurde, war verpflichtet, Feuerwache auf dem Turm zu halten und bei einem Brand die Glocke anzuschlagen oder mit der Trompete Signal zu geben. Täglich musste er morgens, mittags und abends "abblasen" sowie in den Frühlingsmonaten am Morgen der Sonn- und Festtage Choralstücke spielen.An Besoldung zahlte die Kirche einen Gulden, 45 Kreuzer Saitengeld und 33 Gulden für die Gottesdienste. Die Stadt gab dem Türmer 96 Gulden, und, falls er nicht im Turm wohnte, 12 Gulden Wohnungsgeld. An Naturalien erhielt er 10 Scheffel Getreide, 16 Klafter Brennholz und 2 Schleißföhren. An Dienstgründen standen ihm 2 Gemüsegärten mit einem Viertel Hektar zu sowie ein Feld und eine Wiese mit je eineinhalb Tagwerk zu.Der Staat beteiligte sich an der Besoldung mit viereinhalb Klafter weichem Brennholz. Ein Nebeneinkommen hatte der Türmer durch seine Betätigung als Kapellmeister. Für seine Leistungen bei Tanzvergnügen, festlichen Anlässen, aber auch bei Beerdigungen und Leichengottesdiensten wurde er besonders bezahlt. Wie aus einem Gerichtsprotokoll ersichtlich wurde, war für das Spielen auf Tanzveranstaltungen ein extra Patent notwendig.Nur die Pleysteiner Türmer hatten das Recht, innerhalb des Pflegeamts aufzuspielen. Als die Miesbrunner 1728 fremde Spielleute, einen Pfeifer und einen Geiger, nach dem Johannisbaum-Eintragen Musik machen ließen, schritt das Pflegeamt ein. Der Eingriff wurde damit begründet, "dass wegen des Todes der Pfalzgräfin Landestrauer besteht und weil die fremden Musikanten keinen Spielzettel hatten".Der Stadttürmer reichte 1797 ein Gesuch um Aufbesserung seines Gehalts ein. Er versehe die Kirchenmusik gratis und müsse dazu noch einen Thurnergesellen halten. "Die Kirchenverrichtungen mit Musik werden immer mehr, besonders durch die sich immer mehr ausbreitende Wallfahrt. Nach dem Grundsatz 'Wer bei dem Altare dient, soll auch von dem Altare leben' bitte ich um Aufbesserung um 4 Gulden. Das bisherige Gehalt ist 26 Gulden."Ein Gutachten des Pfarrers Mayer befürwortete eine Anhebung um 5 Gulden, die dann auch genehmigt wurde. Wegen der Anstellung eines neuen Türmers kam es 1802 zu Streitigkeiten zwischen dem Pfarrer und dem Magistrat wegen des Investurrechtes, das beide Parteien für sich in Anspruch nahmen.Am 3. Februar 1802 wurde Joseph Müllner aufgenommen. Pfarrer Mayer nahm an diesem Akt nicht teil, weil ihm die Priorität verweigert wurde. Er beschwerte sich deshalb bei der simultanen Kirchen- und Religionsdeputation. Diese wies den Landrichter Prößl an, zu vermitteln. Die Aufnahme des Türmers durch die Kirchenverwaltung erfolgte am 13. Dezember 1802 durch den Geistlichen. Durch Magistratsbeschluss vom 26. September 1855 wurde Ludwig Müllner als Nachfolger seines am 3. Oktober 1854 verstorbenen Vaters als Türmer eingesetzt.Der Musiker Franz Müllner wurde am 19. Mai 1863 die Konzession als Türmer erteilt. Seine Besoldung setzte sich aus 32 Gulden aus der Stadtkammer, 11 Gulden 49 Kreuzer aus der Pfarrkirchenstiftung, 18 Gulden 30 Kreuzer aus der Kreuzbergkirchenstiftung und 3 Gulden von der Corpus Christi Bruderschaft zusammen. Er musste vor seiner Anstellung mehrere Prüfungen in Altdorf machen. Viele Jahre hatte er junge Leute in der Musik unterrichtet, so dass er für die Landwehr ein Musikkorps zusammenstellen konnte.