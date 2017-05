Vermischtes Pleystein

Die Revitalisierung der Ortskerne ist für Johann Sax ein wichtiges Anliegen. Als Kreisheimatpfleger hofft er, in dieser Hinsicht mehr Einfluss nehmen zu können. Im NT-Interview spricht er über seine weiteren Aufgaben und Ziele.

Wenn alle ins Neubaugebiet ziehen, sind die Ortskerne bald nur noch ein großes Altersheim. Kreisheimatpfleger Johann Sax

Diplomingenieur Sax hat neben seinen Aufgaben als selbstständiger Architekt, Zimmerermeister, Stadtrat und Musiker seit 1. April noch ein weiteres Tätigkeitsfeld. Er ist Nachfolger des 2016 verstorbenen Kreisheimatpflegers Peter Bantelmann und im östlichen Landkreis für Bauangelegenheiten sowie Bodendenkmäler zuständig.Sax: Zunächst einmal die monatlichen Denkmalschutz-Sprechtage mit Raimund Karl vom Landesamt für Denkmalpflege und Kreisbaumeister Werner Kraus. Da begeben wir uns auf Rundfahrt zu Bauvorhaben im östlichen Landkreis. Auch Bodendenkmäler gehören dazu, da gibt es in der Region aber nur wenige.Sobald ein Erlaubnisantrag nach dem Denkmalschutz gestellt ist, also eine bauliche Maßnahme angemeldet worden ist, nehmen die Dinge automatisch ihren Lauf. Ich bekommen Post vom Landratsamt, sehe mir das Objekt an und schicke meine Stellungnahme wieder ans Landratsamt zur Weiterleitung nach München. Was viele aber nicht wissen: Ich bin in Sachen Bauberatung oft auch erster Ansprechpartner.Das ist schwierig, weil es fast keine Zuschüsse mehr gibt. Die Allerwenigsten gehen diesen Weg. Es gibt aber auch tolle Beispiele wie den Pleysteiner Pfarrhof. Da hieß es zunächst auch: "Ja, der Denkmalschutz." Aber am Ende waren alle vom Ergebnis begeistert. Oder das Kreuzbergkloster, das gerade saniert wird. Da gab es im Stadtrat eine Diskussion, ob es die Fensterläden wie früher wieder gebraucht hätte. Aber als sie dran waren, hat es allen gefallen. Wenn man in dieser Hinsicht immer wieder einmal etwas anschieben kann, dann ist es in Ordnung.Die Revitalisierung der Ortskerne ist mir ein wichtiges Anliegen, viel wichtiger als neue Baugebiete. Wenn alle ins Neubaugebiet ziehen, sind die Ortskerne bald nur noch ein großes Altersheim. Man kann jede Menge machen. Das geht auch schon mit jungen Leuten, die Gebäude behutsam oder denkmalgerecht sanieren. In Pleystein werden gerade zwei Häuser umgebaut, in einer Baulücke entsteht ein neues. Aber es wollen wohl nur zehn Prozent der jungen Bauherren einen Altbau renovieren.Sie können sich einfach nicht damit anfreunden, in ein altes Haus zu ziehen, und wollen lieber ein neues bauen. Ich muss probieren, so gut es geht, sie in langen Gesprächen zu überzeugen. Aber es sind noch viele andere Leute gefragt: Politiker, Behörden und natürlich die Bürger. Gemeinden müssten es mehr publik machen, wo Leerstände zu verkaufen sind. Die Kommunen sollten sich auch finanziell einbringen, zum Beispiel ein Grundstück zu einem symbolischen Betrag verkaufen. Die Baupreise gehen ja ständig nach oben, die Renovierung eines Altbaus ist auch nicht teuerer als ein Neubau. Und außerdem sollte es noch beispielhafte Sanierer geben, denen andere dann folgen.Das kann man in Zahlen nicht benennen. Ich habe aber in dieser Position größere Chancen, die Leute zu erreichen und zu überzeugen, wie als Architekt. Dann wäre schon viel gewonnen. Probieren muss man es. Wichtig ist auch, seine Meinung zu äußern. Eine Herausforderung wird es außerdem, wenn ich jemandem einmal sagen muss, dass mir sein Projekt nicht so gefällt.Ich habe von 1987 bis 1992 bei ihm gearbeitet. Er war 22 Jahre Kreisheimatpfleger und hat sich voll auf diese Aufgabe eingelassen. Ich war auch früher schon bei vielen Sprechtagen dabei und will seine Arbeit daher auch in seinem Sinne weiterführen.Ich kenne ihn ja schon lange und wir hatten erst kürzlich ein sehr angenehmes Gespräch. Er möchte demnächst ein Treffen der vier Kreisheimatpfleger, also mit den beiden, die für den westlichen Landkreis zuständig sind, arrangieren, damit wir uns austauschen können.