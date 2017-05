Vermischtes Pleystein

Altbürgermeister Willi Reil und Hans Eckert gehören der Siedlergemeinschaft seit 50 Jahren an. Eine große Besonderheit, denn der Zusammenschluss der Siedler selbst ist nur sechs Jahre älter.

Lohma. 23 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung ins Siedlerheim. Für Pleysteins zweite Bürgermeisterin Andrea Lang war der Besuch eine Premiere. Vorsitzender Josef Ulrich jun. berichtete, dass sich der Vorstand im vergangenen Jahr zu vier Sitzungen getroffen hat."Das Schönste an unserem Amt sind die Besuche bei den Geburtstagen der Mitglieder. Im Vereinsleben hat sich die Beteiligung am Multi-Kulti-Fest zum zweiten Standbein entwickelt." Die Mitglieder besuchten die Siedlerfeste in der Großgemeinde und in der Umgebung. "Das eigene Weinfest erlebt eine zusehende Steigerung des Umsatzes." Eine Großaufgabe war die komplette Dachsanierung am Siedlerheim. "Jetzt müssen eventuell die Fenster erneuert werden, weil die Krähen den Kitt aus den Rahmen gefressen haben", informierte Ulrich. In diesem Jahr wird sich die Siedlergemeinschaft an den Heimatfesten in Waldthurn und Moosbach beteiligen.Der Kassenbericht zeigte, dass die eingenommenen Mitgliedsbeiträge fast vollständig von der Abführung an den Kreisverband und der Zahlung von Versicherungsbeiträgen "aufgefressen" werden. Die Dachsanierung kostete rund 4200 Euro. Die Arbeit sei ein Zeichen von echter Eigeninitiative, betonte Lang.Gemeinsam mit Ulrich ehrte sie langjährige Mitglieder. Altbürgermeister Willi Reil und Hans Eckert gehören der 56 Jahre alten Siedlergemeinschaft seit 50 Jahren an. Siegfried Feneis wurde für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Reil nutzte die Gelegenheit, auf eine fast schon in Vergessenheit geratene Besonderheit hinzuweisen. Demnach hat die Siedlergemeinschaft Lohma im Jahr 1998 noch lange vor der Stadt Pleystein mit Eigeninitiative die Müllabfuhr eingeführt.