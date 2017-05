Vermischtes Pleystein

01.05.2017

Die Geburtstagsfeier fand an dem Ort stand, wo Josef Ulrich fast ein zweites Zuhause hat. Knapp 30 Jahre war er beim TSV Platzwart. Er beteiligte sich auch fleißig am Bau des Sportheims. TSV-Vorsitzender Josef Windirsch würdigte Ulrichs weit über 40-jährige Mitgliedschaft und sein Engagement. Bürgermeister Rainer Rewitzer schloss sich den Glückwünschen an und blickte auf die eigenen ersten Schritte beim TSV zurück, bei denen Ulrich stets Hilfestellung geleistet habe. Bei der Siedlergemeinschaft Lohma ist der Jubilar Gründungsmitglied und führte über 50 Jahre die Kasse. Beim Bau des dortigen Siedlerheims war er immer auf der Baustelle zu finden. Deshalb kam auch von dieser Seite nochmals herzlicher Dank.Unter den weiteren Gratulanten waren Abordnungen der KAB Pleystein, des Militärvereins, der Feuerwehr Lohma und die Freunde vom Stammtisch im "Römmerer-Häusl". Ehefrau Erna, Sohn Josef mit Ehefrau Maria und den Kindern Svenja und Andrea , Tochter Christa Rewitzer mit Ehemann Josef und den Kindern Katherina und Michael hatten bereits zu Hause alles Gute gewünscht.