22.05.2017

Der FC-Bayern-Fanclub Rosenquarz Pleystein setzt weiterhin auf Jürgen Beer als Vorsitzenden. In der Jahreshauptversammlung bestätigten die 24 stimmberechtigten Mitglieder den bisherigen Chef einhellig in seinem Amt.

Zusage für ein Spiel

Viele Veranstaltungen

Neuwahlen Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder einstimmig Jürgen Beer als Vorsitzenden. Sein neuer Stellvertreter ist Sandro Wirth, dessen bisherige Aufgabe als Schriftführer von Anja Schaller übernommen wird. Die Kasse führt weiterhin Markus Rewitzer. Michael Grosser übernimmt die neue Aufgabe Pressewart und Webmaster. Zu Beisitzern bestimmten die Teilnehmer Markus Schwandner (neu), Josef Windirsch, Michael Piehler, Herbert Meierl, Markus Kiesbauer, Georg Pschirrer, Sebastian Pflaum und Thomas Beer. (bey)

Das warme Büfett stand in der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im TSV-Sportheim schon bereit, galt es doch, die 27. Meisterschaft des Lieblingsvereins ordentlich zu feiern. Daraus ergab sich eine recht zügige Abwicklung der Zusammenkunft.Beer berichtete, dass der Fanclub weiterhin streng auf die Einhaltung der Regeln beim Kartenverkauf für die Spiele des FC Bayern achten werde. Jeder Käufer müsse schriftlich bestätigen, vom Verbot ds Weiterverkaufs einer Eintrittskarte Kenntnis genommen zu haben.Für die jetzt beendete Saison hatte sich der Fanclub für den Besuch von fünf Spielen angemeldet, jedoch zunächst nur eine Absage bekommen, bedauerte Beer. Dann sei plötzlich die Möglichkeit zum Besuch des Heimspiels gegen SV Werder Bremen gekommen. Für die neue Spielzeit sei wieder der Wunsch für fünf Spiele in Richtung FC-Bayern-Geschäftsstelle gegangen. Als Antwort kam die Zusage für eine Partie.In der Stadt hatte sich der Fanclub mit zwei Mannschaften an der Kegelmeisterschaft beteiligt. Die Fußball-Ferienschule solle wieder mit einer Tombola und entsprechenden Preisen unterstützt werden. Vom Erlös der 20-Jahr-Feier 2016 seien der Zottbachtalschule für den Kauf von Sportartikeln 200 Euro überreicht worden. Der Mut zum ersten Preisschafkopf in diesem Jahr sei mit einer großen Resonanz belohnt worden, freute sich Beer. Den Kassenbericht legte Markus Rewitzer vor.TSV-Chef Josef Windirsch nannte in seiner Eigenschaft als Stadtrat die vom Fanclub organisierte Tombola bei der Fußballferienschule regelrecht "legendär". Der Verein bringe sich mit seiner Unterstützung des Bürgerfests und der Teilnahme an den Veranstaltungen anderer Gruppen ins Stadtgeschehen ein. Im Vereinskartell gehöre der Fanclub zu den mitgliederstärksten Gemeinschaften, lobte Windirsch.In seiner Vorausschau kündigte Beer vielen Veranstaltungen an, die auch für Familien von Mitgliedern geeignet seien. Unter anderem stünden Wanderungen, Ritteressen oder Besichtigungen auf dem Programm.