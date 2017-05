Vermischtes Pleystein

16.05.2017

Im Mittelpunkt der Muttertagsfeier des Katholischen Frauenbunds stehen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für Bezirksleiterin Martha Bauer ist die sichtbare Harmonie die beste Werbung für die aktive Gemeinschaft.

Geistlicher Beirat Pater Hans Ring sprach den Müttern die Eignung zu, im Gespräch am besten die Sorgen und Nöte anderer zu verstehen. Bürgermeister Rainer Rewitzer dankte dem Katholischen Frauenbund für die Bereitschaft die erwirtschafteten Gelder einem guten Zweck zur Verfügung zu stellen.Nach der Maiandacht an der Lourdesgrotte trafen sich die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes zur Muttertagsfeier im Café Enslein. Nahezu alle Plätze waren bei der Feier belegt, in der Musik- und Textbeiträge zum Muttertag das Programm auflockerten.Bezirksleiterin Martha Bauer wertete die Anwesenheit von Bürgermeister Rainer Rewitzer als ein Zeichen dafür, dass auch die politische Vertretung der Stadt Anteil am Leben des Katholischen Frauenbundes nimmt. Dort werde die Rolle der Frau in den Mittelpunkt gestellt, gleichzeitig würden die Mitglieder auch für christliche Werte einstehen, betonte Bauer. Die eigenen Einstellungen und die differenzierte Sichtweise zu bestimmten Entscheidungen mache den Katholischen Frauenbund "wahrnehmbar", meinte die Bezirksleiterin.Der Rathauschef hob hervor, dass Mutter zu sein, in Deutschland "relativ" leicht sei. Das weibliche Geschlecht sei in vielen anderen Ländern nicht dermaßen anerkannt. Die Textbeiträge in der Muttertagsfeier hätten wachgerüttelt und gleichzeitig gezeigt, dass das Augenmerk auf das Wesentliche zu legen ist. Sein Gedichtvortrag kam bei den vielen Frauen sehr gut an.Die beiden Vorsitzenden des Katholischen Frauenbundes, Annemarie Woppmann und Regina Pschirrer, Geistlicher Beirat Pater Hans Ring, Bauer und Rewitzer ehrten langjährige Mitglieder. Mit dem Goldenen Kreuz des Katholischen Frauenbundes für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Enslein, Emma Gilch, Elisabeth Hartung und Erna Ulrich ausgezeichnet. Seit zehn Jahren gehören Sonja Drechsler, Christa Kick, Ulla Schneider und Renate Zehent dem Frauenbund an.Als neue Mitglieder wurden Christine Weig und Rita Siller in die Gemeinschaft aufgenommen.