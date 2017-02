Vermischtes Pleystein

21.02.2017

11

0 21.02.201711

Viele Gratulanten empfing Klara Voit am Montag zu ihrem 80. Geburtstag. Die Jubilarin wurde am 20. Februar 1937 mit dem Mädchennamen Klara Rauch in Neustrymbla in Rumänien geboren. Infolge der Kriegswirren erlebte sie nur die ersten drei Lebensjahre an ihrem Geburtsort. Dann folgten die Jahre der Vertreibung, der Flucht und die Suche nach einer neuen Heimat.

Im Januar 1945 kam Voit auf dem Umweg über Österreich und Frankreich nach Neufrankenroda in Thüringen. Seit 1958 ist Pleystein ihre neue Heimat. Hier arbeitete sie einst im Café Kirner als Bedienung sowie bei den Firmen Grundig und Meindl. Im Oktober 1962 schloss sie den Bund fürs Leben mit Hermann Voit. Aus der Ehe gingen die Kinder Heidi, Helmut und Martina hervor.Vier Jahre später eröffnete sie im Haus in der Neuenhammer Straße ein Geschäft für Pullover und Strickwaren, das früher für die zahlreichen Touristen ein Anziehungspunkt war. Aus dem Geschäftsleben hat sich Klara Voit zurückgezogen. Bürgermeister Rainer Rewitzer überbrachte die Glückwünsche der Stadt Pleystein. Regina Pschirrer und Maria Weiß gratulierten namens des Katholischen Frauenbundes.