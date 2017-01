Vermischtes Pleystein

18.01.2017

1

0 18.01.2017

Der verstärkte Einsatz des Vorstands, neue Aktive für den Männergesangverein 1895 zu gewinnen, ist von Erfolg gekrönt. Dies erfuhren die Mitglieder am Montagabend in der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins im Vereinslokal Völkl. Im Mittelpunkt standen zudem das mit sehr gutem Erfolg bestandene Leistungssingen und das 125-jährige Bestehen, das die Sänger 2020 mit einer auf das ganze Jahr verteilten Veranstaltungsreihe feiern wollen.

255 Mitglieder

Chemie stimmt

Vorsitzender Karl Herrmann bezifferte den Mitgliederstand auf 255 Personen, davon 41 Aktive. 11 Neuaufnahmen standen 4 Todesfälle, 1 Streichung und 3 Austritte gegenüber. Er verwies unter anderem auf die 37 Singstunden, 9 Geburtstagsständchen und 2 gelungene Weihnachtsaufführungen. "Höhepunkte waren die Teilnahme unseres verjüngten Chores am Eröffnungskonzert der Internationalen Jungen Orchesterakademie und der Auftritt beim Internationalen Ärztekongress in Weiden."Eine Mitgliederwerbeaktion habe voll eingeschlagen. Insgesamt seien die Aktiven 2016 einschließlich der Proben 80 Mal im Einsatz gewesen. Zudem lobte Hermann den Zusammenhalt und Kameradschaftsgeist. Chorleiter Alexander Völkl blickte auf die verschiedenen konzertanten Aufführungen zurück und nahm Stellung zum geglückten Integration der neuen Sänger. Nun gelte es, auf dem jetzigen Leistungsstand das gesangliche Niveau des Ensembles noch weiter zu steigern.Schatzmeister Hermann Helm unterbreitete der Versammlung einen vorzüglichen Kassenbericht, der trotz erheblicher Investitionen in Sängerjacken und in Notenmaterial ein gesundes finanzielles Polster auswies. Bürgermeister Rainer Rewitzer war stolz darauf, dass es in diesem Verein immer wieder engagierte Leute gebe, die das Heft in die Hand nähmen und so dazu beitragen, dass der MGV ein Markenzeichen und ein Aushängeschild sowie ein Kulturträger ersten Ranges bleibe."Was wären wir in Pleystein ohne Musik und Gesang, ohne dieses kulturelle Gut? Die gesanglichen Vorgaben sind einmal mehr erfüllt worden, und auch der gesellige Aspekt ist nicht zu kurz gekommen. Dirigent Alexander Völkl kann auf die Früchte seiner Arbeit mit dem verjüngten Chor stolz sein", lobte der Rathauschef. Der Ehrenvorsitzende des Sängerkreises Nordoberpfalz, Herbert Kick aus Waldthurn, sparte ebenfalls nicht mit Anerkennung für die Pleysteiner Sängerfamilie. Mit Bravour sei die vielfältige Aufgabenpalette bewältigt worden.Gruppenvorsitzender Josef Barth aus Floß meinte, dass beim MGV in Pleystein im Jahresprogramm eine große Palette an kulturellen und gesellschaftlichen Höhepunkten abgedeckt werde. "In diesem Verein stimmt die Chemie auch unter den drei Generationen, die hier vertreten sind", analysiertet Barth. In seinem Ausblick wies Herrmann noch auf einige markante Veranstaltungen in der nahen Zukunft hin, ehe mit dem Sängerspruch "Eintracht hält Macht" die Versammlung ausklang.