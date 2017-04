Vermischtes Pleystein

25.04.2017

Professor Dr. Martin Rothgangel, Dekan der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Wien, kam auf Einladung des Kulturkreises in seine alte Heimat und referierte im Gasthaus Zimmermann zum Thema "Martin Luther - eine Katechismuskritik". "Inhaltlich verdanke ich diese Einladung dem Reformationsjubiläum. Am 31. Oktober wird es genau 500 Jahre her sein, dass Martin Luther seine 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen hat.

Der Referent beleuchtete eine Facette des Wirken Luthers genauer, nämlich seine beiden Katechismen, die er 1529 schrieb, die später in den Rang evangelischer Bekenntnisschriften erhoben wurden und die über Jahrhunderte hinweg immer wieder im Zentrum evangelischer Bildung standen. "Die Reformation ist keineswegs zufällig eine Bildungsbewegung. Vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass Luther entschieden dafür eintrat, dass Jungen und auch Mädchen das Lesen und Schreiben lernen sollten."Auseinandersetzung mit dem katholischen Priestertum die Lehre vom allgemeinen Priestertum, vom Priestertum aller Gläubigen vertreten. Jeder Christ soll wie ein Priester in der Bibel lesen können. Jeder Christ stehe Gott gleich nah oder fern. Entscheidend sei das Vertrauen auf Gottes Wort in der Bibel. Gerade deswegen habe er auch die Bibel auf Deutsch übersetzt, Die Katechismen Luthers würden aus fünf Hauptstücken bestehen, so den zehn Geboten, dem Glaubensbekenntnis, dem Vaterunser und der Taufe sowie dem Abendmahl.Im zweiten Teil seines Vortrags begründete Rothgangel, warum er das gegenwärtige Potenzial von Luthers Katechismen für Kinder und Jugendliche als relativ gering erachtet, zumindest dann, wenn man sie in ihrer ursprünglichen Funktion wie ein Schulbuch oder Lehrerhandbuch verwenden möchte.Rothgangel: "So sehr Luther als Theologieprofessor sich über dieses kleine Schulbuch, das er für das gemeine Volk schreibt, herablassend äußern könnte und auf seine theologisch viel differenzierten Schriften stolz verweisen könnte. Er tut es nicht. Er bleibt bescheiden und demütig, wenn er feststelle, dass er ein Leben lang ein Kind und Schüler dieses einfachen Katechismus bleiben muss und es auch gerne bleibt." Kulturkreisvorsitzender Helmut Rewitzer dankte abschließend Rothgangel für den Vortrag.