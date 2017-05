Vermischtes Pleystein

15.05.2017

10

0 15.05.201710

Vorsitzender Johann Neuber macht sich wegen zurückgehender Mitgliederzahlen Sorgen um den Fortbestand des Militärvereins Pleystein und Umgebung. Dies sieht ein Stadtrat aber anders.

Auch nach 37 Jahren: Neuber macht weiter Bei den Neuwahlen bestätigten die 26 anwesenden Mitglieder des Militärverein Pleystein und Umgebung Johann Neuber als Vorsitzenden. Er übt dieses Amt bereits seit 37 Jahren aus. Zudem machen zweiter Vorsitzender und Hauptkassier Erich Janda sowie Schriftführer Josef Schneider weiter. Im Ausschuss sind Helmut Troglauer, Werner Weiß, Josef Wild, Hans Schödl, Martin Neuber, Philipp Pröls, Thomas Zeitler (beide neu), Lothar Völkl und Gerhard Ach. Die Kasse prüfen Michael Piehler und Anton Portner. Zu Fähnrichen wählten die Mitglieder Manfred Sollfrank und Stefan Weiß. (bey)

Der Militärverein setzt bei seinem Vorstand weiter auf Kontinuität. Die Mitglieder wählten in der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Gasthaus Bachofner Neuber wieder an die Spitze. Sein Stellvertreter und Hauptkassier Erich Janda wurde nach einem zunächst ganz sanft erklärten Rückzug ebenfalls wieder einstimmig bestätigt.Sieben Mitglieder mit jahrzehntelanger Zugehörigkeit sind seit März 2016 gestorben. Ein Einschnitt, den Neuber zum Anlass nahm, die Mitglieder zur Werbung um Neuzugänge für den Verein aufzufordern. Die Sorge des Vorsitzenden über den Fortbestand des Militärvereins teilte Stadtrat Helmut Rewitzer nicht. 120 Mitglieder seien "noch immer eine stolze Zahl".Im Jahresbericht erinnerte Neuber an die Teilnahme bei allen kirchlichen Terminen in der Stadt. Lange vor dem Gartenfest sei beschlossen worden, den Reinerlös der Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz-Nord zur Verfügung zu stellen. Beim ersten Termin für das Gartenfest machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung, bei der Neuauflage kamen nicht allzu viele Gäste. Dennoch hatten sich die Verantwortlichen entschlossen, am Spendenbetrag von 1000 Euro festzuhalten. Im Herbst stellte man eine Beschädigung der Vereinsfahne fest. Im Laufe der Reparaturarbeiten seien die Kosten von ursprünglich 800 Euro auf 3535 Euro angestiegen. Dennoch habe es der Ausschuss für notwendig erachtet, auch mit Blick auf mögliche weitere Schäden, die Fahne restaurieren zu lassen.Neuber bat die Mitglieder, vom kostenlosen Angebot des Jahresausflugs vermehrt Gebrauch zu machen. Dafür nannte er bereits mit der sächsischen Landeshauptstadt Dresden das wahrscheinliche Ziel in diesem Jahr. Das Gartenfest soll am 9. Juli über die Bühne gehen.Hauptkassier Janda beklagte wieder einmal ein Minus in der Kasse, weil die Restaurierung der Vereinsfahne doch erhebliche Kosten verursachte. Die Tagesfahrt mit der geringen Zahl der Teilnehmer habe die Kasse mit 650 Euro belastet.Rewitzer lobte den Militärverein, besonders mit Blick auf das Bürgerfest, als Bereicherung für das gesellschaftliche Leben der Stadt.Mit Neuber ehrte der Stadtrat die langjährigen Mitglieder Erich Janda (50 Jahre) und Hans Zehent (30 Jahre). Außerdem ernannte der Verein Günter Völkl zum Ehren-Ausschussmitglied.