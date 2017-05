Vermischtes Pleystein

28.05.2017

Zahlreiche Legenden ranken sich um den Pleysteiner Stadtbach, den es in seiner ursprünglichen Form nicht mehr gibt. Der Wasserlauf ist künstlich und stammt aus dem Mittelalter.

Pfiffiger Plan

Sündenfall

Erinnerung in Reimen

Fakten Der Stadtbach ist die Fortsetzung des Schwarzenbachs, der am Fahrenberg entspringt. Die Länge beträgt 2,75 Kilometer bei einem Höhenunterschied von zwei Metern vom Ursprung bis zum Erreichen der Ortsgrenze. Somit hat er ein Gefälle von 0,7 Promille. (tu)

Der Stadtbach genoss zu allen Zeiten enorme Wertschätzung. Von 1888 bis 1894 bekam er eine steinerne Fassung. Er mündete in den Stadtweiher, der beim Bau der mittelalterlichen Burg durch Entnahme von Bausand am Fuße des Rosenquarzfelsens entstanden ist. Die Grube wurde damals durch Einleitung des Stadtbaches mit Wasser gefüllt und ergab den Schlossweiher.Der war das Sammel- und Ausgleichsbecken, dessen Überlauf zwei Mühlen und die Wallgräben speiste. Das kostbare Wasser wurde nach einem ausgeklügelten Plan bis zur letzten Möglichkeit genutzt. Der Stadtbach wurde früher gehegt und gepflegt. Verunreinigungen wurden hart bestraft.1975 wurde der Bach im Ortsbereich verrohrt. Dabei wurde das historische Bachbett herausgenommen bis auf einen Rest von etwa 30 Metern in der Steingasse.Heimatforscher Siegfried Poblotzki hatte von dieser Verrohrungsaktion zu spät Wind bekommen und konnte sie zu seinem Leidwesen nicht mehr verhindern. Seit diesem "historischen Sündenfall" fließt kein Wasser mehr im Stadtbach. Sein Graben ist im Außenbereich mittlerweile teilweise zugewachsen. Heutzutage wäre einer solche Stilllegung schon aus Gründen des Denkmalschutzes nicht mehr realisierbar.Die Rosenquarzstadt ist ohne ihren jahrhundertealten Stadtbach, der in seinem Bett durch die Friedhofsbrücke und dann weiter durch die Steingasse strömte und an dem sich die Kinder gerne aufhielten, seit 42 Jahren um eine Attraktion und um ein Stück Zeitgeschichte ärmer.Der ehemalige Kirchenchordirigent Josef Wildenauer (1923 bis 2001) hat diesem Bach, der 30 Meter von seinem Elternhaus entfernt vorbeiplätscherte, in einem Gedicht über Pleystein mit dem Titel "Weil meine Heimat" einige Zeilen gewidmet: "Wie träumt' ich dann der Kinderzeit, als ich am Stadtbach spielte."Werner Reger vom Museums-Arbeitskreis hat in den vergangenen Wochen wertvolle Unterlagen in Form von Fotos und Karten über die Pleysteiner Wasserversorgung erstellt und in Ansichtsmappen einst und heute übersichtlich dokumentiert, darunter auch Wissenswertes über den Stadtbach mit seinem Ursprung und seiner Ableitung.