Vermischtes Pleystein

11.05.2017

6

0 11.05.2017

Pleystein/Eichstätt. Nach 40 Semestern als Hochschulpfarrer der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt ist Pater Johannes Haas in Eichstätt mit einem Gottesdienst mit Hauptzelebrant Weihbischof Anton Losinger im Zentrum der Katholischen Hochschulgemeinde und einem Fest verabschiedet worden. Haas gastierte auch schon in Pleystein als Prediger beim traditionellen Kreuzbergfest.

Wichtiger Schritt

Weigs Werdegang

Zugleich wurde sein Nachfolger Pater Stefan Weig (42) in sein neues Amt eingeführt. Er gehört wie Haas der Ordensgemeinschaft der Oblaten des heiligen Franz von Sales an. Er ist ein gebürtiger Pleysteiner und nach wie vor Mitglied der Kolpingsfamilie in der Rosenquarzstadt.Bei der Feier waren aus seiner Heimatgemeinde seine Mutter Margareta Weig sowie von der Kolpingsfamilie Johann Rewitzer, Johann Walbrunn, Lothar Baier, Hans Rewitzer und Stefan Kabitschke mit von der Partie. Weig war bis vor kurzem in Wien als Seelsorger tätig. Jetzt ist Eichstätt sein neuer verantwortungsvoller Wirkungskreis. Damit machte er einen weiteren wichtigen Schritt auf seinem Berufungsweg und einen bedeutsamen Aufstieg auf der Karriereleiter. Die KU-Präsidentin, Professorin Gabriele Gien, wünschte Weig alles Gute für seine neue Aufgabe und versprach ihm die Unterstützung der Hochschulleitung.Im Herbst 2006 wurde Weig im Salesianum Rosental in Eichstätt in das Noviziat des Ordens der Oblaten des heiligen Franz von Sales aufgenommen. Die Erste Profess beging er im Herbst 2007 mit der Ablegung der Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams. Damit war seine Noviziatszeit beendet. Am 19. September 2010 erneuerte der Frater im Salesianum sein Gelübde.Am 27. Mai 2011 folgte in einem Gottesdienst im Rosental die Ablegung der Ewigen Profess. Am 25. Juni 2011 weihte Bischof Gregor Maria Hanke den Pleysteiner in der Schutzengelkirche in Eichstätt zum Diakon. An der Katholischen Universität Eichstätt hatte er Theologie studiert, wobei er schon seit 2004 in der Gemeinschaft des Salesianums im Altmühltal lebte. Am Sonntag, 29. Januar 2012, wurde er in der Klosterkirche "Mariä Himmelfahrt" im Markt Indersdorf im Landkreis Dachau von Bischof Dr. Joachim Wanke zum Priester geweiht.