Vermischtes Pleystein

03.01.2017

29

0 03.01.201729

Das Hotel "Regina" bietet beim 28. Neujahrskonzert der Stadt und des Touristikvereins Pleystein die optimale Bühne für die "Pleystoiner Bläser". Die 19 Instrumentalisten, aber auch die neue Moderatorin, wissen zu überzeugen.

Lange Tradition

Hochburg der Musik

Die jungen Akteure begeisterten über zwei Stunden die rund 120 Besucher mit einem klangvollen Querschnitt durch die Welt der Blasmusik. Durch das ansprechende Programm führte erstmals zweite Bürgermeisterin Andrea Lang, die die Musiker in der Besetzung Trompete, Flügelhörner, Tenorhörner, Baritone, Posaune, Tuba, Klarinetten, Querflöten und Schlagzeug einzeln vorstellte. Die Moderatorin bewies dabei Humor und Pfiff.Leiter Markus Schulz dankte dem Touristikvereinschef Josef Gillitzer, dass er die Kapelle zum siebten Mal zu diesem musikalischen Jahresauftakt verpflichtet habe. Gillitzer ging auf die lange Tradition der Neujahrskonzerte ein, "die erfreulicherweise vor allem auch von der Bevölkerung unseres Raums immer mehr frequentiert werden".Den ersten Teil bestritten die Musiker überwiegend mit neu einstudierten Stücken. Den Anfang machte "Hymne und Choral" von Horst Brandauer. Dass die jungen Musiker um Schulz ihr Repertoire permanent erweitern, zeigte sich bei "Sancta Maria", einer Komposition von Johannes Schweitzer. Das Marienlied "Wenn ich ein Glöcklein wär'" von Franz Xaver Engelhardt faszinierte das Publikum in besonderer Weise. Nach diesem alten Chorsatz folgte ein neueres Stück, die populäre Dudelsackweise "Highland Cathedral" von Ulrich Roever und Michael Korb.Nahtlos fügten sich "Nessaja" von Rolf Zuckowski aus dem Musical "Tabaluga" mit Peter Maffay und "Weinbergzauber", ein langsamer Walzer von Thomas Gütter für zwei Querflöten (Lea Weig und Katharina Schulz) sowie Posaune (Leonie Führnrohr) an. Nach "Zwei Sunnyboys", erstklassig intoniert von Pascal Führnrohr und Markus Schulz mit Tenorhörnern, sowie den "Brennenden Herzen" von Elmar Eggerl mit Solo von Leonie Führnrohr (Posaune) und Markus Schulz (Bariton) ging es in die Pause.Mit dem zackigen Marsch "Zwei Rosen" von Horst Brandauer eröffnete die Kapelle den bayerisch-böhmischen Teil des Konzerts. Populäre Polkas riefen im aufmerksam lauschenden Publikum Erinnerungen an den unvergessenen Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten wach. In die Herzen der Zuhörer spielte sich der Bläsernachwuchs ferner mit Werken wie "Sorgenbrecher" von Norbert Gälle oder der neu einstudierten Kompositionen "Burgstallberg-Polka" von Gerald Sevit.Zusätzlicher Glanzpunkt war die Polka "Am Kreuzberg", vor drei Jahren komponiert vom 20-jährigen Ensemblemitglied Pascal Führnrohr aus Anlass des 350-jährigen Bestehens der Pleysteiner Stadtkapelle. Als stürmisch geforderte Zugaben bildeten der "Böhmische Traum" von Norbert Gälle sowie der "Pleysteiner Marsch", in der Kriegsgefangenschaft 1943 auf der Insel Krim zu Papier gebracht vom Pleysteiner Kapellmeister Johann Sax, den Abschluss dieser musikalischen Reise.Altbürgermeister Johann Walbrunn gesellte sich in diesem Finale auf Bitte von Schulz zur Kapelle hinzu und schmetterte zu den schmissigen Marschklängen aus voller Kehle den aus der Feder von Erwin Klotz stammenden Text "O du mein Pleystein". Langanhaltender Beifall dankte dem Ensemble für den rundum gelungenen Auftritt.Zweite Bürgermeisterin Lang war wie Walbrunn voll des Lobes über die Darbietungen der "Pleystoiner Bläser". Überhaupt habe die Gemeinde auch in der Weihnachtszeit durch die Aufführungen im kirchlichen und weltlichen Bereich ihren Ruf als Hochburg des Gesangs und der Musik unterstrichen.