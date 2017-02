Vermischtes Pleystein

01.02.2017

12

0 01.02.201712

Die Zahlen von Kommandant Markus Völkl sprechen für sich: Die Pleysteiner Feuerwehr hat gut zu tun. Im vergangenen Jahr rückten die Aktiven 60 Mal aus.

Einsatz in Moosbach

Nachwuchs notwendig

Aus dem Bericht des Kommandanten war zu entnehmen, dass die Wehr zu 60 Einsätzen ausrücken musste, dafür 461 eingesetzte Feuerwehrleute 1000 Einsatzstunden leisteten und mit den Fahrzeugen 1128 Kilometer zurücklegten. Vorsitzender Max Zehent berichtete über die Aktivitäten des Vereins, der sich auch im gesellschaftlichen Leben der Stadt eingebracht hat.Die Wehr hat 331 Mitglieder, davon 65 im aktiven Feuerwehrdienst, darunter nach neuestem Stand auch 10 Jugendliche. Mit Julia Beugler, Ronny Fröhlich, Philipp Landgraf, Stefan Reindl, Dominik Schmid und Markus Schultes wurden 6 Jugendliche in die Wehr aufgenommen. Der Kommandant listete die Zahl der Einsätze auf: 10 Feuerlöscheinsätze, 26 technische Hilfeleistungen, 5 technische Hilfeleistungen mit Rettung oder Bergung einer Person, 6 Insekteneinsätze, 3 Sicherheitswachen und 10 sonstige Einsätze.Als besondere Herausforderung nannte der Kommandant den Gülleunfall in Spielhof und das Bayern-3-Dorffest, bei dem 21 Mitglieder 234 Einsatzstunden leisteten. Das TLF hat sich laut Völkl bei den Großbränden in Waidhaus, Miesbrunn und bei der Papiermühle bestens bewährt.Umfangreich war die Liste des Kommandanten über weitere Termine, wie die Begehung von Großobjekten in Pleystein oder die Unterweisung für das Personal des Pflegeheimes "Wohnen am Kreuzberg" mit dem Umgang des Feuerlöschers Trotz des Zuwachses an Jugendlichen war die Bitte des Kommandanten nicht zu überhören, sich auch weiterhin für neue Aktive einzusetzen.Hans-Peter Wallner, Leiter der Atemschutzgruppe, berichtete über eine große Einsatzbereitschaft seines Teams. Als besonders umfangreich in der Vorbereitung und der Umsetzung nannte Wallner die Einsatzübung in einer örtlichen Zimmerei. Mit sämtlichen Nebelmaschinen und zusätzlicher Verdunkelung sei in der Werkhalle ein realistisches Übungsumfeld geschaffen worden. Zudem unterzogen sich die Mitglieder auch wieder einer Belastungsübung auf dem Kreuzberg.Jugendwart Valentin Sax erinnerte, dass die Jugendgruppe bei Wettkämpfen in Oberlind und Mantel jeweils Platzierungen im ersten Drittel erreicht hatte. Grund dafür seien die regelmäßigen Übungen, insgesamt 60 Stunden, im vergangenen Jahr. Josef Preßl informierte über die finanzielle Situation der Wehr. Bürgermeister Rainer Rewitzer dankte dafür, an 365 Tagen Garant für die Sicherheit durch ständige Einsatzbereitschaft zu sein. Die Stadt sei bemüht, mit ihrem finanziellen Beitrag für die bestmögliche Ausstattung der Wehr zu sorgen. Dazu gehöre auch die Mittelbereitstellung für den Erwerb von Feuerwehrführerscheinen.Kreisbrandinspektor (KBR) Hans Rewitzer dankte Zehent und den beiden Kommandanten Markus Völkl und Hans Beugler für ihre Tätigkeit. 60 Einsätze im Jahr seien kein "Pappenstiel". Die Ausbildung sei deshalb das "A und O" im Feuerwehrleben. Nicht zu vergessen sei aber auch, die Jugend zur Brandschutzerziehung zu rufen. Selbst die Gründung von Kinderfeuerwehren könne dazu einen Beitrag leisten, meinte der Sprecher.