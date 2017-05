Vermischtes Pleystein

14.05.2017

Sein Leben lang hat Siegfried Poblotzki für Pleystein und seine Heimat gewirkt. Dafür erhält er posthum eine ganz besondere Ehre.

Tochter anwesend

Kulturpreis des Landkreises

Am 13. Mai hätte Poblotzki seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der gebürtige Pleysteiner sah trotz beruflicher Verpflichtungen in der Geschichtsforschung sowie auch als Maler und Grafiker die große Erfüllung seines Lebens. Aus Anlass seines Todes am 6. August 1997 und seines 100. Geburtstags hatte Stadtheimatpfleger Bernd Piehler die Ernennung Poblotzkis zum Ehrenbürger angeregt.Der Stadtrat verlieh diese Ehrenbürgerwürde einstimmig in seiner Sitzung am 14. Februar 2017. In einer Sondersitzung des Stadtrates am Freitagabend erfolgte die Unterzeichnung der Ehrenbürgerurkunde im Sitzungssaal des Rathauses durch Bürgermeister Rainer Rewitzer im Beisein der Tochter des neuen Ehrenbürgers, Maria Poblotzki.Es gelte in diesen Momenten ein ganzes Lebenswerk und ein beispielhaftes Engagement für Pleystein zu honorieren, sagte der Rathauschef. Dennoch stelle sich die Frage, welche Station des Lebens von Siegfried Poblotzki besonders herauszuheben wäre. Allein die Aussage, Poblotzki sei als Heimatforscher über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt gewesen und seine berufliche Laufbahn biete interessante Aspekte, würde eigentlich alles beinhalten, aber nicht dem Rahmen der Feierstunde gerecht werden.Deshalb sei die Sonderausstellung im Heimatmuseum über das gesamte Schaffen des Trägers der Bürgermedaille und des Bundesverdienstordens dafür die einzig richtige Möglichkeit. Als Heimatforscher habe der Geehrte über lange Jahre hinweg in den Archiven in Amberg, Wien, München und Prag sein Wissen vertieft. Anschließend habe er eine Vielzahl von Werken über die Geschichte, der Herrschaft und die Pfarrei der Stadt Pleystein, aber auch Chroniken für die Nachbargemeinden Waidhaus und Moosbach verfasst. Darüber hinaus habe er sich als Maler und Grafiker Anerkennung erworben.Zu seinen größten Erfolgen rechnete Poblotzki die Entdeckung und Erforschung der Vorgeschichte mit dem Nachweis der Existenz steinzeitlicher Menschen im Oberpfälzer Wald. So sei es ihm zu verdanken, dass bei Lohma die Hallstattgräber gefunden worden seien, erinnerte Rewitzer. Dies sei 1996 mit der Verleihung des Kulturpreises des Landkreises Neustadt/WN gewürdigt worden.Neben der Geschichtsforschung - betrieben mit Geduld und vor allem erheblichem finanziellen Aufwand - habe Poblotzki, mit dem Hausnamen "Molkerer-Siegfried" auch alte Oberpfälzer Bräuche wieder entdeckt. In einmaliger Weise habe sich Poblotzki für das Gemeinwesen eingesetzt. Deshalb sei die Verleihung der Ehrenbürgerwürde posthum die angemessene Würdigung für einen Mitbürger, der Pleystein und seine Heimat immer als Mittelpunkt seines Lebens gesehen hat.