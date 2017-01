Vermischtes Pleystein

15.01.2017

Wie ein Lauffeuer hatte sich am Dreikönigstag in Pleystein die Nachricht verbreitet, dass Gerda Gillitzer in der Nacht zuvor auf der Palliativstation in Neustadt nach schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Am Samstag erwiesen ihr rund 350 Trauergäste die letzte Ehre.

In Wien geboren

Tonerde fasziniert

Unter den Trauergästen waren unter anderem der ehemalige Regierungspräsident der Oberpfalz Dr. Wolfgang Kunert, Bürgermeister Karl Wratschko aus der Pleysteiner Partnergemeinde Gamlitz in der Steiermark, Dr. Zdenek Levy, Direktor des Westböhmischen Rundfunks aus Pilsen, Dr. Christian Wagner vom BRK-Kreisverband Weiden/Neustadt, Professor Dr. Karel Novak aus Pilsen sowie zahlreiche Künstlerkollegen Gillitzers.Stadtpfarrer Pater Hans Ring ließ im Requiem in der Sigismundkirche den Lebenslauf der Pfarrangehörigen Revue passieren. Sie wurde am 19. Juni 1943 als Gerda Pachschwöll in Wien geboren, wuchs mit fünf Geschwistern in der Wachau auf, lernte Schneiderin und zog als 18-Jährige nach Pleystein, der Heimat ihrer Mutter. Hier lernte sie den Lehrer und späteren Schulleiter Josef Gillitzer aus Georgenberg kennen, den sie 1964 heiratete. Sohn Wolfgang und Tochter Bettina vervollständigten das junge Familienglück. Große Freude bereiteten ihr die drei Enkel.Noch im Dezember hatte sie gemeinsam mit der mit Kunstmalerin Claudia Biller-Fütterer eine vielbeachtete Ausstellung in Neustadt bestritten. Noch bis zuletzt arbeitete sie künstlerisch in ihrem Atelier, plante Ausstellungen und kam ihren zahlreichen gemeinnützigen Aufgaben nach. Aufgeben und Klagen war ihre Sache nicht. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt im gesellschaftlichen und künstlerischen Bereich eine riesige Lücke.Der Seelengottesdienst sowie die anschließende Urnenbeisetzung begleitete der Kirchenchor unter Leitung von Alexander Völkl. Für den Katholischen Frauenbund Pleystein nahm Vorsitzende Annemarie Woppmann Abschied. Sie würdigte das Engagement von Gillitzer als Leiterin der Turnerinnengruppe des Frauenbunds. Altbürgermeister Johann Walbrunn ging auf die enormen Verdienste der Verstorbenen auf dem touristischen, kommunalen und dem sozialen Sektor ein. Sie habe ihren Ehemann bei dessen vielfältigem Aufgabengebiet im Touristikverein seit der Gründung 1970 vorzüglich unterstützt. Gillitzer werde zudem bei den Blutspendeterminen als umsichtige Chefin des Verplegungsteams schmerzlich vermisst werden. Auch der Museumsarbeitskreis habe eine Unterstützerin verloren.Für den Oberpfälzer Kunstverein sagte Petra Vorsatz, dass Gillitzer vor 17 Jahren in den Verein eingetreten und Trägerin der goldenen Ehrennadel gewesen sei. Sie sei bekannt gewesen für ihre Energie und ihren Tatendrang und habe sich engagiert an den Aktivitäten und Ausstellungen des OKV beteiligt. Bei Präsentationen habe man ihre filigranen, oft Geschichten erzählenden Figuren und Tonkreationen bewundern können.Für den Oberpfalzverein, Arbeitskreis Kunst, betonte Günter Alois Stadler, dass Gillitzer zwei Jahrzehnte lang mit ihren Keramikkreationen die Jahresausstellungen bereichert habe. Ihre Tonplastiken seien stets der Mittelpunkt im Kultursaal gewesen. "Sie genoss als Herstellerin von Kunstkeramik und als Kunstmalerin einen ausgezeichneten Ruf. Bereits nach ihrem Umzug von der Donau an den Zottbach hatte sie sich in jungen Jahren für verschiedene Malereitechniken interessiert und die Volkshochschule besucht. Ein Töpferkurs war für sie so faszinierend gewesen, dass in der Hauptsache die Tonerde ihr künstlerischer Lebensinhalt wurde."Sie habe sich intensiv mit diesem Material befasst und mit Unterstützung durch ihren Ehemann Josef eine eigene Tonwerkstatt aufgebaut. "Beim Arbeiten erkannte sie die vielfältigen Möglichkeiten der Formgestaltung und entwickelte eigene Ideen und Objekte. Dabei verlor sie nie die Gesetzmäßigkeiten der Natur aus den Augen, verschrieb sich nie der reinen Abstraktion. Ihre Persönlichkeit und ihre Werke werden uns immer in Erinnerung bleiben", sagte Stadler.