Vermischtes Pleystein

22.02.2017

7

0 22.02.2017

Ödhäuser. Maria Herter feierte am Mittwoch 95. Geburtstag. Die Jubilarin kam am 22. Februar 1922 als Maria Zehent in Spielhof zur Welt und wuchs mit zwölf Geschwistern auf. Die Volksschule besuchte sie in Hagendorf. Nicht einmal 13 Jahre war sie alt, als sie ihre Tätigkeit in der Landwirtschaft begann.

Doch auch in ihrem weiteren Berufsleben war die Jubilarin mit der Landwirtschaft immer eng verbunden. 1944 heiratete sie Helmut Herter. Die Kinder Josefa, Christa, Peter und Helmut komplettierten die Familie. Ehemann Helmut starb 1982, Sohn Helmut 2008.Zum halbrunden Geburtstag gratulierten am Nachmittag die gesamte Familie, Nachbarn und Freunde. Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang kam bereits am Morgen und überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Herter lässt es jetzt altersbedingt etwas langsamer angehen.Etwas wollte sie an ihrem Geburtstag loswerden: Dass aus der seit unvordenklicher Zeit gebräuchlichen Anschrift "Ödhäuser" jetzt "Am Spatwerk" geworden ist, gefällt ihr halt gar nicht. Doch im Haus gefällt es ihr, denn Sohn Peter und Ehefrau Ursula, selbst im Pflegebereich tätig, sorgen sich um das Wohlergehen "der Oma".