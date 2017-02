Wirtschaft Pleystein

Mit dem stark von Urlaubsgästen und Einheimischen frequentierten Glasschleiferweg im Naturpark Oberpfälzer Wald ist untrennbar die Geschichte der Glasschleifen, Mühlen und Hammerwerke verbunden. Das Zottbachtal galt früher als eines der Zentren der Glasveredelung. Heute erinnern meist nur noch die langgezogenen Werkhäuser an der Zott an eine einst blühende Industrie.

Reine Veredelung

Hohlglasschleiferei

Das Stadtmuseum weiß einiges über diesen Wirtschaftszweig zu erzählen. Voraussetzung für die rasche Entwicklung der erzverarbeitenden Industrie vom 13. bis 17. Jahrhundert waren zahlreiche Erzvorkommen, der Wasser- und Holzreichtum der Gegend und als bahnbrechende Erfindung der Eisenhammer. In der Blütezeit hatte schließlich ein Netz von Eisenhämmern entlang der Flussläufe die Oberpfalz überzogen. Diese dezimierten den Holzbestand in den Wäldern stark, so dass bis zum 19. Jahrhundert eines der wichtigsten Betriebsmittel zum Mangel wurde. Viele Betriebe wurden stillgelegt.Die übrigen Hämmer und ihre Erzeugnisse konnten weder in Menge noch in Qualität konkurrenzfähig bleiben, als zu Beginn des 19. Jahrhunderts die neuen Zentren der Eisenproduktion im Ruhrgebiet und im Saarland die Fortschritte der Technisierung zu nutzen wussten. Ein durchgreifender Prozess der Umstrukturierung bahnte sich entlang der Flussläufe an. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war der maßgebliche Teil der Umstrukturierung vollzogen. Neben Schneidsägen und Mühlen wurden viele der aufgelassenen Hämmer in Ausnutzung ihrer Betriebsanlagen zu Spiegelglasschleifwerken und Polierwerken umgewandelt, nachdem bereits seit 1705 die Spiegelherstellung bekannt war und sich hierfür Chancen boten.Nach dem Niedergang der Eisenwirtschaft und der Hammerwerke gab es für die Region bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts hinein nochmals einen Wirtschaftsfaktor, der einige Bedeutung erlangte - eine Industrie, die in diesem Raum ebenfalls schon heimisch geworden und eine reine Veredelungsindustrie mit hoher Transportkostenbelastung war. Dieser Veredelungszweig war zwischengeschaltet zwischen der Herstellung des Flachglases, vor allem des Spiegelglases und der Spiegelbelegerei der Schleif- und Polierwerke. Angewiesen waren all diese Werke auf die Wasserkraft, die zu damaliger Zeit die wirtschaftlichste Antriebskraft war, erschlossen mit Wehren, Stauanlagen und Triebwerkkanälen. Der Name "Schleif- und Polierwerke" leitete sich aus dem Arbeitsgang ab, dem das Glas unterworfen wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts ermöglichten diese Schleifen fast ein Jahrhundert lang vielen Familien den Lebensunterhalt. Welche Bedeutung die Glasschleifen entlang des Zottbachs für die Glasindustrie hatten, zeigt ein kleines Rechenexempel. 1905 und 1906 arbeiteten entlang der Zott 270 Glasschleifer, Polierer und Douciererinnen. 1906 gab es in der gesamten Oberpfalz 1140 Arbeitskräfte in der Glasindustrie. Das bedeutet, dass allein entlang des Zottbaches fast ein Viertel der oberpfälzischen Spiegelglasveredler tätig war. Ab 1890 war die Entwicklung der Spiegelglasindustrie jedoch rückläufig. Schuld daran waren der Rückgang des Exports in die Vereinigten Staaten von Amerika und die Errichtung großer Glasfabriken.Immer wichtiger wurde eine verkehrsgünstige Lage. Im Zottbachtal fehlten wie anderswo auch die direkten Bahnverbindungen. Auch war die alte Methode des Schleifens und Polierens durch die neue Technik des Floatverfahrens ab 1926 nicht mehr gefragt. Hinzu kam die Errichtung von Hohlglashütten mit angeschlossenen Veredelungsbetrieben. Damit begann wieder ein neuer Abschnitt der Schleif- und Polierwerke, nämlich der Wandel von der Spiegelglasschleiferei zur Hohlglasschleiferei.Zwar arbeiteten noch manche Werke bis in die Jahre um 1960 und stellten hochwertiges Spiegelglas her, aber der Massenkonsum begnügte sich mit dem Ziehglas, dessen Qualität durch moderne Techniken noch wesentlich verbessert wurde.