Politik Plößberg

01.05.2017

Beidl. Ob Kläranlage, Ortsumgehung oder Stausee-Brücke, in der Gemeinde Plößberg stehen wichtige Zukunftsthemen an. Am 18. Mai gibt es dazu einen wichtigen Gesprächstermin im Innenministerium in München, informierte Bürgermeister Lothar Müller.

Bei der Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbands Beidl im Gasthaus Höcht informierte Ortsvorsitzender Hubert Schwägerl über die Tätigkeiten in den verschiedenen Gremien. Besonders erwähnte er die Landtagsfahrt der CSU-Dachorganisation Plößberg im Juni.Die Wahlen brachten nur geringe Veränderungen. Hubert Schwägerl bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreter sind wie bisher Thomas Richtmann und Stefan Meier. Schriftführer ist Engelbert Meier und Kassier Wendelin Gleißner. Als Kassenprüfer fungieren Alois Bauer und Egon Giehl. Weitere Mitglieder im Vorstand sind Hubert Kulzer, Leonhard Kellner, Johann Grillmeier, Michael Eglmeier und Michael Vollath.Als Vertreter in die CSU-Dachorganisation Plößberg wurden gewählt Hubert Schwägerl, Leonhard Kellner, Hubert Kulzer und Thomas Richtmann. Delegierte für die Kreisversammlung sind Hubert Schwägerl, Stefan Meier und Thomas Richtmann, Ersatzleute Hubert Kulzer, Wendelin Gleißner und Michael Vollath. Für die Stimmkreisversammlung wurde als Delegierter der Vorsitzende und als Ersatz Thomas Richtmann gewählt. Beide sind auch Markträte im Gemeinderat Plößberg.Bürgermeister Lothar Müller informierte über aktuelle Gemeindepolitik. Die Ertüchtigung der Kläranlage in Plößberg werde nun konkret. Nach europaweiter Ausschreibung wurde das Ingenieurbüro Miller aus Nürnberg mit der Planung beauftragt. Mit dem Baubeginn wird im kommenden Jahr gerechnet. Der Bürgermeister berichtete, dass die Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt sehr gut verlaufe. Alle Haushalte der Gemeinde, die ihr Abwasser in Plößberg einleiten, müssten sich auf Verbesserungsbeiträge einstellen.Weiter informierte Müller über den Stand der Ortsumgehung, die Sanierung der Stauseebrücke, den Rathausumbau mit barrierefreiem Zugang und Einbau eines behindertengerechten WC. Als Stabilisierungshilfe habe die Gemeinde 400 000 Euro erhalten. Dabei seien allerdings auch bestimmte Auflagen zu erfüllen, nannte der Bürgermeister unter anderem die Erhöhung der Gewerbesteuer um 30 auf 330 Punkte. "Damit liegt Plößberg jetzt im Schnitt aller Landkreisgemeinden bei der Gewerbesteuer." Abschließend informierte der Redner über eine in Frage kommende Variante bei der Erdverkabelung der Stromtrasse von Tirschenreuth kommend in Richtung Liebenstein- Schönficht-Wurmsgefäll. Bis zur Entscheidung seien noch viele Erörterungstermine nötig.Ehrenvorsitzender Engelbert Meier sprach das vergebliche Bemühen im Ortsverband um neue und jüngere Mitglieder an. Demokratie verlange vom mündigen Bürger Mitarbeit und Mitverantwortung. Dem neuen Bundespräsidenten stimmte er zu, dass die Erosion der Demokratie von innen gefördert werde - durch Gleichgültigkeit, Trägheit und Teilnahmslosigkeit. Sollten die Wahlen in Frankreich von der rechten Nationalpartei gewonnen werden, werde Europa auseinanderbrechen. Es gelte, die europäischen Werte zu verteidigen: "Freiheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne diese Freiheit."