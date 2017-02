Politik Plößberg

21.02.2017

30

0 21.02.201730

Die Liste ist lang, die Hans Klupp den Landtagsabgeordneten der Freien Wähler mit auf den Weg gibt. Im Positionspapier der Berufsfischer stehen all die Forderungen, die nur ein Ziel haben: die Existenz zu sichern.

Detailverbesserungen

Tradition bald am Ende

Mit zahlreichen Aktionen hat die Arge den Landkreis weit über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht und den Tourismus bemerkenswert angekurbelt. Stephanie Wenisch

Schönficht. Vier Abgeordnete der Freien Wähler konnte Hans Klupp um den Tisch versammeln, an dem schon viele hochkarätige Politiker gesessen sind und mit den Berufsfischern im Gasthof "Zur Post" diskutiert haben. Gabi Schmidt aus dem Aischgrund, Karl Vetter, der für die Region verantwortlich zeichnet, Leo Herz, agrarpolitischer Sprecher, und Johann Häusler, der Mitglied im Wirtschaftsausschuss ist, hörten sich die Probleme der Teichwirte an und sagten ihre Unterstützung zu.Das haben auch schon viele andere getan. Hans Klupp, Vorsitzender des Fischerzeugerrings Oberpfalz und der Arge Fisch im Landkreis, räumte ein, dass zwar nicht die großen Erfolge erreicht worden sind, aber es immerhin viele Detailverbesserungen gegeben habe. Gar nichts versuchen mache auch kein besseres Gewissen.Konkrete Forderungen der Fischer sind die verbesserte Abwehrmöglichkeiten für Kormorane in den Kernzonen der Vogelschutzgebiete in der Waldnaabaue. Vor allem die ganzjährige Bejagung des "Wasserraben" an den Schlafbäumen stellen sie dabei in den Vordergrund. Silberreiher werden immer zahlreicher und bedienen sich natürlich auch an den Teichen. Bei diesem relativ neuen Problem fordern die Fischzüchter Abwehrmöglichkeiten. Weiter wünschen sich die Teichwirte eine Entnahmemöglichkeit von Fischottern und die Reduzierung der Biber-Population. Da diese Aufgaben nicht noch zusätzlich zur Bewirtschaftung von den Teichwirten erbracht werden könnten, müsse über die Einstellung eines Rangers zum Management der Wildtierpopulationen nachgedacht werden. Eine verbesserte Förderung für Präventionsmaßnahmen fordern die Fischer genauso wie den weitgehenden Ausgleich entstandener Schäden und Fischverluste.Auch bei der Regelung im Vertragsnaturschutzprogramm sehen die Fischer Handlungsbedarf. Statt eines völligen Nutzungsverzichtes in geförderten Gewässern fordern sie die Erarbeitung eines, "Schutz durch Nutzung"-Konzepts im Zusammenwirken von Fischerei und Naturschutz.Landrat Wolfgang Lippert, ebenfalls Freier Wähler, lobte die Arbeit von Hans Klupp und stellte ebenfalls infrage, ob es sinnvoll sei, den Vertragsnaturschutz davon abhängig zu machen, dass die betroffenen Teiche nicht fischereilich bewirtschaftet werden dürfen. Er kennt die Nöte der Fischer und warnte: "Es ist fünf vor Zwölf für viele Betriebe."Landkreis-Touristikerin Stephanie Wenisch lobte ausdrücklich die Arbeit der Arge Fisch seit nunmehr 20 Jahren. "Mit zahlreichen Aktionen hat die Arge den Landkreis weit über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht und den Tourismus bemerkenswert angekurbelt." Im gesamten EU-Fischwirtschaftsgebiet genieße die Region einen sehr guten Ruf und sei nicht von ungefähr 2014 als Agrar-Kulturerbe gekürt worden.Klupp sagte, dass ohne die relativ neuen Fischfeinde die Karpfenzucht sehr gut funktioniere und auch anständige Renditen zu erzielen wären. Gehe es aber jetzt so weiter, sieht der Experte die traditionelle Fischzucht bald am Ende. "Fische wird es dann auch geben, aber die entstehen dann in gemauerten Häusern. Das wäre Massentierhaltung, ähnlich wie in Geflügelställen. Das würde uns Fischern auch nicht gefallen."