Politik Plößberg

09.05.2017

Der Wassertank fehlt, allerdings ist eine Atemschutzausrüstung an Bord. Auf dieses neue Fahrzeug kann sich die Feuerwehr Wildenau einstellen.

Bittner Standesbeamtin

Einhellig sprach sich der Marktrat in seiner Sitzung am Montag für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr Wildenau aus. Das Tragkraftspritzenfahrzeug wird aber über keinen Wassertank verfügen. Mit 13 gegen vier Stimmen wurde die Beschaffung eines wasserführenden Fahrzeuges abgelehnt. Abgelehnt wurde vom Gremium die Gleichstromtrasse für den "Südostlink" zwischen Hof und Schwandorf.Bei der Sitzung lag dem Gremium auch die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gewerbegebiet Betzenmühle vor. Die Stellungnahmen der Fachbereiche wurden zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat stellte die 15. Änderung fest, diese wird umgehend dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt. Als weiterer Punkt wurde der Bebauungsplan Gewerbegebiet "Betzenmühle gebilligt. Es folgen die erneute Auslegung und Anhörung. Bürgermeister Lothar Müller ging in seinem Bericht auch auf den städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Bärnau und der Firma Ziegler Holzindustrie GmbH über die Ausgleichsflächen ein. Müller dankte der Stadt Bärnau für die Zusammenarbeit. Die Ausgleichsflächen seien Voraussetzung für die Erweiterung des Gewerbegebiets gewesen.Zur Ortsumgehung von Plößberg teilte der Bürgermeister mit, dass jetzt bei der Planung eine Fischotter-kartierung erfolgen muss. Dies führe zu einer weiteren Verzögerung. Für die Stabilisierungshilfe wurde laut Müller für 2017 ein Antrag gestellt. Als Voraussetzung sei die Gewerbesteuersatz auf 330 v. H. angehoben worden. Bei der Sitzung wurde die Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung ab dem 1. September beschlossen. Einstimmig wurde 3. Bürgermeisterin Susanne Bittner zur Trauungstandesbeamtin bestellt.Zur Wasserversorgung kam das Gremium überein, dass auf Verbesserungsbeiträge für Sanierungsmaßnahmen im Quellgebiet und am Hochbehälter Dreihöf verzichtet wird. In seinem Bericht meldete Müller noch, dass in der Kinderkrippe 7 Anmeldungen und in der Kindertagesstätte 92 Anmeldungen vorliegen