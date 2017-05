Sport Plößberg

04.05.2017

04.05.2017

Die Königskette der Schützengesellschaft "Grünthal" darf sich diesmal Fabian Rosenberger umhängen. Vorjahressieger Markus Zölch geht mit der Knackwurstkette nicht leer aus.

Liebenstein. 1. Schützenmeister Bernhard Weber freute sich bei der Königsproklamation über das große Interesse an dem Wettbewerb. Insgesamt 56 Mitglieder waren beim Königsschießen angetreten. In seinen Ausführungen dankte Weber auch für die rege Teilnahme am Gaukönigsschießen in Wondreb. Hier konnten die Grünthal-Schützen erneut den 1. Platz bei der Vereinsmeistbeteiligung erreicht. Dafür wurden sie mit 50 Liter Freibier belohnt.1. Gauschützenmeister Manfred Zölch lobte in seinem Grußwort die sehr gute Führungsarbeit im Verein und freute sich besonders über die zahlreichen Jungschützen bei der Liebensteiner Schützengesellschaft. Neuer Schützenkönig wurde Fabian Rosenberger, bei der Jugend ging der Titel an Niklas Zölch.Bei dem Wettbewerb gab es zudem zahlreiche Pokale sowie Geldpreise zu gewinnen. Die Ergebnisliste des Königsschießen, Glückscheibe: 1. Lukas Ott (61 Punkte), 2. Philipp Zölch (60 Punkte). - Meisterscheibe: 1. Theresa Schuller (94 Ringe), 2. Rudi Rath (92 Ringe). - Jugend-Ehrenscheibe: 1. Paula Friedrich (214,8 Teiler), 2. Georg Wurm (220,3 Teiler), 3. Bastian Fehr (428,7 Teiler). - Ehrenscheibe: 1. Markus Zölch (91,7 Teiler), 2. Bernhard Ziegler (120,4 Teiler), 3. Johannes Ziegler (121,1 Teiler).Pokalscheibe - Damenklasse: 1. Claudia Kutzer (76,6 Teiler), 2. Franziska Zölch (229,1 Teiler), 3. Theresa Schuller (352,9 Teiler). - Gaujugendkönig-Simon-Härtl-Scheibe: 1. Michaela Weber (138,8 Teiler), 2. Gerald Bauer (243,6 Teiler), 3. Bernhard Weber (254,4 Teiler). - Pokalscheibe Jugendklasse männlich: 1. Peter Gmeiner (272,8 Teiler), 2. Emanuel Schmid (423,6 Teiler), 3. Simon Härtl (801,6 Teiler).Pokalscheibe Jugendklasse weiblich: 1. Romina Lenk (218,3 Teiler), 2. Sophie Weber (694,5 Teiler), 3. Hannah Weber (742,7 Teiler), 4. Luisa Reichl (763,9 Teiler). - Pokalscheibe Schützenklasse: 1. Bernhard Ziegler (136,2 Teiler),2. Tobias Ulrich (148,3 Teiler), 3. Rudi Rath (150,7 Teiler) - Jugendwanderpokal: 1. Niklas Zölch (170 Ringe), 2. Simon Härtl (147 Ringe). - Bürgermeister-Müller-Wanderpokal: 1. Albert Kutzer (342,7 Teiler), 2. Markus Zölch (367,1 Teiler), Bgm. Lothar Müller (324,8 Teiler). - Jugendkönigsscheibe: 1. Niklas Zölch (194,5 Teiler), 2. Peter Schuller (269,6 Teiler). - Königsscheibe: 1. Fabian Rosenberger (263,3 Teiler), 2. Claudia Kutzer (281,9 Teiler).