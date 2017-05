Sport Plößberg

07.05.2017

Udo Hildebrand gibt das Zepter nicht aus der Hand. Der bisherige Schützenkönig konnte seinen Titel verteidigen - und ist nun Kaiser.

An drei Tagen führte die Schützengesellschaft Plößberg 1920 das Königsschießen im Schützenhaus des Schützenvereins Wildenau durch. 17 Mitglieder waren zu dem Wettbewerb angetreten. Doch keiner konnte Udo Hildebrand den Titel streitig machen. Bei den Damen siegte Gerlinde Bauer. Bei der Jugend wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen. Im Gasthof Bayerischer Hof in Plößberg fand am Samstag die Königsproklamation statt.Für die neuen Könige hatte der Verein Ehrenscheiben bereitgestellt, die Vorjahressieger mussten die Königskette gegen eine Wurstkette eintauschen. Udo Hildebrand, der den Titel Schützenklasse verteidigte, durfte sich über beides freuen. In der Damenklasse konnte Schützenmeister Herbert Walter als Siegerin Gerlinde Bauer auszeichnen. Die Nächstplatzierten waren Ruth Gerl und Ulli Remold. Bei den Herren in der Schützen- und Seniorenklasse hat Udo Hildebrand bereits zum dritten Mal in Folge den Titel errungen und ist damit "Schützenkaiser". Die Nächstplatzierten waren Herbert Walter und Horst Bauer. Bei der Königsproklamation konnte der Schützenmeister noch die Gewinner der Sonderpreise bekanntgeben. Hier siegte Michael Purucker vor Harald Gerl und Manuela Röckl.Marktgemeinderätin Tina Zeitler, die als Vertreterin von Bürgermeister Lothar Müller bei der Feier war, würdigte die Fortführung der alten Tradition des Königsschießens und des Schießsports im Allgemeinen