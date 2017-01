Vermischtes Plößberg

Man spürt es, Thomas Thiermann, seit September Pfarrer in Beidl und Plößberg, ist angekommen! Gegenseitige Achtung und Respekt, aber auch viel Zuneigung prägen den Gottesdienst zur Amtseinführung.

Vier Chöre

Zur Person Der gebürtige Tirschenreuther Thomas Thiermann ist 2013 zum Priester geweiht worden und hat seine Kaplanszeit in Grafenwöhr verbracht. Seit dem 1. September vergangenen Jahres ist er Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Beidl-Plößberg. (kro)

Dem Gottesdienst voraus ging ein imposanter Kirchenzug, angeführt von der Blaskapelle Flossenbürg. Dekan Thomas Vogl aus Waldsassen freute sich in seiner Begrüßungsrede zum Beginn des Gottesdienstes über die vielen Vereine und Gläubigen, die er in der Pfarrkirche willkommen hieß. In seiner Predigt fragte der Dekan vor allem die Kinder: "Was macht eigentlich ein Pfarrer". Es kam jedoch keine Antwort. Darauf meinte er schmunzelnd, wohl "nix". Ein Pfarrer, so der Dekan, bete und helfe. "Und der Pfarrer hält Kirchn", habe ihm ein kleine Junge gesagt. Es sei aber auch Aufgabe des Pfarrer, die Kirche als Zusammenhalt zu sehen. Dies sei gerade hier spürbar, wo zwei eigenständige Pfarreien zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen sind, so Vogl. Es geschehe wunderbar, weil es hier Menschen gebe, die guten Willens seien. Die zweite Aufgabe sei, "die Kirche aushalten, als Knecht zu dienen". Er wisse dies, schließlich sei er schon seit 23 Jahren Priester. Es sei sehr reizvoll, Menschen zu Gott zu führen und bei Gott zu versammeln. Die eigene Kirche bleibe dabei immer die Heimat. Wichtigste Aufgabe eines Pfarrers aber sei es, die Kirche hinzuhalten, als Zeugnis, "seht ich bin das Lamm Gottes". Dies sei wohl die bedeutendste Aufgabe, den Menschen Christus hinzuhalten in der Feier der Eucharistie, im Religionsunterricht, im Helfen, in allem.Nach der Predigt nahm Dekan Thomas Vogl die offizielle Amtseinführung vor. Er nahm Pfarrer Thomas Thiermann das Versprechen ab, der sagte, "mit Gottes Hilfe bin ich bereit". Die Unterstützung sicherten dem Pfarrer auch Vertreter der Pfarreien mit einem kräftigen Händedruck zu. Der Glauben, so Pfarrer Thomas Thiermann, sei das Fundament. Mit dem gemeinsamem Gebet des Glaubensbekenntnisses wurde dies anschließend nachdrücklich unterstrichen.Der eindrucksvolle Gottesdienst, neben Dekan Thomas Vogl und Pfarrer Thomas Thiermann wirkten noch der gebürtige Beidler Pfarrer Thomas Kraus und Diakon Egon Giehl mit, schloss mit dem Lied "Großer Gott wir loben Dich". Gesanglich wurde der Gottesdienst von den vier Chören der Pfarreiengemeinschaft unter der Leitung von Florian Löw umrahmt. Nach dem Gottesdienst dankte Pfarrgemeinderatssprecher Florian Trißl allen, die diesen Sonntag zu diesen Festtag gemacht hatten. Pfarrer Thomas Thiermann, der seit dem 1. September in der Pfarreiengemeinschaft sei, habe vom ersten Tag an einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Trißl betonte, "wir freuen uns auf viele gemeinsame Jahre", ehe sich ein großer Applaus anschloss.Auch Bürgermeister Lothar Müller hieß den neuen Pfarrer willkommen, dankte aber auch den beiden Vorgängern für ihre Arbeit. An Pfarrer Thomas Thiermann überreichte er eine Kaffeetasse, mehr könne die finanzklamme Gemeinde nicht geben. Darauf versprach der neue Pfarrer schmunzelnd, die nächste Kollekte für die Marktgemeinde zu sammeln.