03.02.2017

Feuerwehrleute leisten jährlich viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. Zum Dank gibt es Ehrenzeichen in Silber und Gold.

Die Geehrten

Für 25 Jahre und 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden am Mittwoch 15 Feuerwehrmänner aus Plößberg, Schönkirch und Wildenau mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber bzw. Gold ausgezeichnet. Dazu lud der Landrat in den Sitzungssaal des Rathauses in Plößberg ein. Wolfgang Lippert zollte den langjährigen Aktiven großen Respekt, vor allem, weil sich das Einsatzspektrum über die letzten Jahre hinweg stetig verändert hat. Nur bei jedem 11. Einsatz werden die Wehrmänner noch zu Bränden gerufen.Der überwiegende Teil der Alarme betrifft technische Hilfeleistungen, wie Verkehrsunfälle, Ölspuren oder Notfalltüröffnungen. Und hier gilt es immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, denn ein Verkehrsunfall mit einem Elektrofahrzeug stelle andere Gefahren dar als mit einem Benziner, würdigte Wolfgang Lippert den großen Fortbildungsaufwand. Er hoffe, dass die Geehrten noch viele Jahre aktiv bleiben und ihre Erfahrung weitergeben. Die Übergabe der Urkunden aus dem bayrischen Innenministerium übernahmen der Landrat zusammen mit Bürgermeister Lothar Müller und den Kreisdienstgraden Andreas Wührl (Kreisbrandrat), Lorenz Müller (Kreisbrandinspektor) und Helmut Czepa (Kreisbrandmeister). Auch Andreas Wührl dankte für die langjährige Bereitschaft, Dienst am Nächsten zu tun, und sich immer wieder auf neue Begebenheiten einzulassen. Nach der Umstellung auf die Digitalfunktechnik komme wohl bald die digitale Alarmierung. Sein Dank ging auch an die Gemeinde, ihrer Pflicht zuverlässig nachzukommen, die Feuerwehren mit der nötigen Technik auszustatten.Für 40 Jahre: Manfred Höllerer (Plößberg), Roland Ernstberger, Hans Rübl, Josef Meingast, Johann Menner (alle Schönkirch), Friedrich Würner (Wildenau) Für 25 Jahre: Jochen Gühl, Stefan Riebl, Michael Helgert, Georg Strickner, Dietmar Neumann, Matthias Riebl (alle Schönkirch), Marcus Fritsch, Harald Löw, Matthias Wittmann (alle Wildenau)