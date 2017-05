Vermischtes Plößberg

"Bier frei Haus" ist ein Thema, bei dem auch die Filmemacher des Bayerischen Fernsehens aufmerksam werden. In einem Beitrag am morgigen Samstag um 17.45 Uhr in der Reihe "Zwischen Spessart und Karwendel" hat das BR-Team den Heimdienst der Brauerei Riedl begleitet. Auf der Tour mit Angela Riedl schauten die Filmemacher auch beim Floriansfest vorbei. Mit ihrem Mitarbeiter Roland fährt Angela Riedl Bier, Limo und Mineralwasser mit dem Bierlaster zu den Kunden. Seit Mitte der 50er Jahre gibt es diesen Service bei den Riedls.

Am Wochenende war das BR-Team mit dabei, filmte beim Floriansfest mit Kirchenzug und Weißwurstfrühstück. Am Montag folgten Aufnahmen bei Firmen der Region, etwa den Steinbrüchen in Flossenbürg. Auch dorthin liefert Angela Riedl.