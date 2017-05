Vermischtes Plößberg

Hohlwege und Steige prägten früher die Landschaft im Naturpark "Nördlicher Oberpfälzer Wald". Ursprünglich als Verbindungs- und Verkehrswege entstanden, wurden sie rasch beliebte Ziele für den Wandertourismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Viel davon ist nicht geblieben.

Artenreichtum am Kogeri

Spende für Buchnerweg

Erhalten und bewerben

Buchnerweg Markierung: weiß-rot-weiß senkrecht; parallele Markierung "blaues S" bedeutet Zubringer zum Goldsteig. - Strecke: Plößberg, Großer Weiher, Geißbachtal, Schellinghütte, Teufelsstein, Silberhütte (ca. 11 Kilometer)

Sieht man von zertifizierten Weitwanderwegen wie dem Goldsteig ab, bleibt dem heutigen Wanderer meist keine andere Möglichkeit mehr als auf breiten Holzabfuhrstraßen durch die heimische Natur zu marschieren - Monotonie, die vor allem Kindern und jung Gebliebenen schnell die Freude an der Bewegung in Wald und Flur nehmen kann. Dass es auch anders geht, wollten die Kreisgruppe des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) und die Bürgerinitiative Plößberg zeigen. Gemeinsam hatten sie alle Naturfreunde in die ausgedehnte Waldhügellandschaft zwischen Großem Weiher, Silberhütte und Flossenbürg eingeladen.Mehr als 40 Teilnehmer zwischen 5 und 75 Jahren waren bis aus dem westlichen Landkreis und dem benachbarten Flossenbürg gekommen, um sich auf die Suche nach naturbelassenen Wanderwegen zu machen, und viele waren erstaunt, wie oft es gelang, den langweiligen Forststraßen zu entfliehen. Man brach am frühen Nachmittag bei Sonnenschein von Dreihöf aus auf und ließ sich weder von der schlechten Wetterprognose noch von den im Südwesten drohenden Wolken abschrecken. Ein erstes Wander-Schmankerl stellte die Überquerung des Hohensteins dar. Man folgt der gelb-weiß-gelben Markierung des Oberpfalzwegs und erreicht das 770m hohe Bergplateau, das die Einheimischen meist Kogeri nennen, nach einem steilen Anstieg aus Richtung Haselstein. Zehn Jahre nachdem der Orkan Kyrill den Gipfel, seiner Stämme beraubt hat, hat sich der Wald sein Reich zurückgeholt - schöner und artenreicher als zuvor.Am Hildweinsreuther Panoramaweg stieß man dann auf die Ruhebank "Silberhüttenblick". Hier erzählte Markus Remold (BI Plößberg) - das OWV-Schutzhaus vor Augen - aus der Geschichte des Buchnerwegs, zu dem man über Hildweinsreuth und den Höllplatz hinüberwandern wollte. Dieser Steig trägt bis heute den Namen seines Begründers, des langjährigen Leiters am Forstamt Plößberg, Otto Buchner (geb. 1875 in Nürnberg, gest. 1950 in Plößberg). Als 1932 der OWV nach langer Vorbereitung "sein" ersehntes Schutzhaus Silberhütte eingeweiht hatte, beschloss Buchner einen Steig vom Großen Weiher zur Silberhütte einzurichten, damit auch Plößberger Wanderfreunde das Schutzhaus auf angemessenen Wegen erreichen können.Für viele Plößberger ist der traditionsreiche Weg ihr schönster Wanderweg. Dass der Buchnerweg etwas Besonderes ist, weiß man auch beim OWV Plößberg. Noch in den Jahren 1998 und 2000 spendete die Tochter von Otto Buchner einen vierstelligen Betrag für den Erhalt des Weges. Vom Panoramaweg wanderte die Gruppe über Hildweinsreuth und den "Mittelpunkt Mitteleuropas" hinunter zum Höllplatz und dann auf geradem Weg hinauf zum Teufelsstein, wo man ihn endlich unter die Füße bekam, den Buchnerweg. Mittlerweile hatten die dunklen Wolken die Wanderer eingeholt. Die Schauer fielen heftig aus, waren aber von kurzer Dauer und schon bald zeigte sich die Sonne erneut.Nach einem Gruppenfoto am Teufelsstein ging es den Steig hinunter zum Biotop an der Schellinghütte und auf dem heute nicht mehr markierten Originalweg in das Tal des Geißbachs. Hier verläuft der Pfad durch eine abwechslungsreiche Ur-Landschaft, immer in der Nähe des Baches, der sich mal in kleinen Mäandern durch Feuchtwiesen mit Buschwerk schlängelt, mal gurgelnd und plätschernd über Geröll und unter Steinbrücken durch die Wälder schießt. Als man schließlich am Plößberger Weiher aus dem Wald trat, hatte die Gruppe über 13 Kilometer zurückgelegt und selbst den jüngsten Teilnehmern war der Weg weder zu lang noch langweilig geworden. Der Vorsitzende der VLAB Kreisgruppe Neustadt-Tirschenreuth, Hans Frisch, zeigte sich überrascht, dass so viele Kinder und junge Menschen Spaß an dieser Wanderung hatten, ja dass es in Schönkirch sogar einen Wanderverein junger Leute gab, der sich die Wiederherstellung traditioneller Pfade zur Aufgabe gemacht hat. Frisch und Remold waren sich einig: Wanderwege wie den Buchnerweg muss man pflegen, erhalten und bewerben, damit auch künftig viele Menschen auf diese Weise die Schönheit der Landschaft und die Schätze unserer Natur erleben können.