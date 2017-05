Vermischtes Plößberg

28.05.2017

28.05.2017

(flt) "Man kann alleine singen, beten und feiern, aber erst in der Gruppe mit vielen Leuten macht es richtig Spaß", so begann Pfarrer Thomas Thiermann seine Predigt zur Erstkommunion in Plößberg. Das Motto "Du bist ein Ton in Gottes Melodie" der Kommunionkinder der Pfarrei Plößberg/Schönkirch verdeutlichte dieses Gemeinschaftserlebnis. Pfarrer Thiermann lud die neun Kommunionkinder zum ersten Mal an den Tisch des Herrn zur heiligen Erstkommunion ein. Anna Gühl, Mina Imeri, Lilly Kiener, Romina Riebl, Anna Röckl, Lena Roderer, Lisa-Marie Schiener, Nina Schmidkonz und Julius Weiser erlebten diesen Freudentag zusammen in der Plößberger Pfarrkirche. Nach dem schönen Fest stellten sich die Kinder mit Pfarrer Thiermann (rechts) und Diakon Egon Giehl zum Erinnerungsfoto. Bild: flt