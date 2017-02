Vermischtes Plößberg

15.02.2017

Die Aktiven der Faschingsgesellschaft bewiesen am Wochenende Stehvermögen. Rund zwölf Stunden nach Ende der 16. Plößberger Prunksitzung (wir berichteten) standen sie beim Bunten Nachmittag schon wieder auf dem Parkett.

Der Kultursaal war auch am Sonntag bei der bei Jung und Alt beliebten Veranstaltung voll besetzt. Die über 100 Aktiven der Faschingsgesellschaft begeisterten mit ihren Auftritten das Publikum. Bambini-, Kinder-, Jugend- und Prinzengarde, Funkenmariechen Alisha Höfler, die Showtanzgruppe und der Hofstaat präsentierten ihr gesamtes Repertoire an Garde- und Schautänzen. Gelungene Auftritte hatten auch wieder das Plößberger Dreigestirn, das Tanzpaar "Alisha und Martin" sowie die "Stoiner Garde".Am Sonntag nehmen die Plößberger Narren am Faschingsumzug des Landesverbandes Ostbayern in Vohenstrauß teil. Und danach geht es schon in den Endspurt der Session.