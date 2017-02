Gedenken an Reformator

Vermischtes Plößberg

21.02.2017

3

0 21.02.2017

"Verleih uns Frieden gnädiglich", erklang es zum Gedenken an 500 Jahre Reformation. Martin Luther selbst hat die geistliche Liedstrophe verfasst. Der Anschlag seiner Thesen 1517 gilt als Beginn der Reformation.

Die evangelische Gemeinde traf sich am Sonntag zu einem besonderen Gedenkgottesdienst und erinnerte an das Wirken Martin Luthers. In der Kirche St. Georg standen Lieder, Texte und Gewänder aus der Reformationszeit im Mittelpunkt. Das "Consortium Saltarello Salicense", wie sich das Ensemble für alte Musik mit Tanzkreis der Franz-Grothe-Schule Weiden nennt, war dazu nach Plößberg gekommen.Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg die 95 lateinischen Thesen als Aufforderung zum wissenschaftlichen Disput über den Ablass angeschlagen - mit einer unerwartet breiten Wirkung. Der Streit über seine Thesen gipfelte 1520 in der päpstlichen Bann-Androhung, mit der Luther ultimativ aufgefordert wurde, seine Lehren zu widerrufen.Doch Luther reagierte mit der demonstrativen Verbrennung des Papiers, der Bannfluch folgte. Der Wittenberger Theologe, der 1483 als Sohn des Bergmanns Hans Luther in Eisleben geboren wurde, trat 1505 ins Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein und wurde 1507 zum Priester geweiht. Als Reformator starb er 1546 in Eisleben.Das historische Ensemble eröffnete den Gottesdienst mit dem Instrumentalstück "Gaudete". Pfarrer Michael Kelinske verwies auf die Besonderheiten zum Gedenken an 500 Jahre Reformation. Die biblische Lesung aus dem Römerbrief lag auch dem Predigttext des Pfarrers zugrunde, der die Schrift als Halt der Kirche betonte. Begleitet von der Orgel und den Gläubigen sang das Ensemble "Nun bitten wir den Heiligen Geist" und "Verleih uns Frieden gnädiglich". Mit dem Segen und einem Instrumentalstück klang der festliche Gedenkgottesdienst aus.