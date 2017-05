Vermischtes Plößberg

15.05.2017

4

0 15.05.2017

Mit einem "Traum vom Glück" oder der "Hochzeit bei den Fröschen" wurden am Samstag im Kultursaal nicht nur die Mütter unterhalten. Neben den Sängern sorgten gerade die jungen Musiker für ein ausgefallenes Programm.

Die Kindergruppe mit Musik mit Klavier, Gitarre, Querflöte und Harfe unter der Betreuung von Reinhold Schiener und Lena Haubner sowie der Gemeinschaftschor Gesangverein Plößberg, Liederkranz Schönkirch und Männergesangverein Wondreb unter der Leitung von Rainer Weiß und Michael Hamann hatten wieder zum Muttertags-Konzert in den Kultursaal geladen. Zum Auftakt begrüßte der Vorsitzende des Gesangvereins Plößberg, Karl Höltl, die zahlreichen Gäste, unter ihnen auch Pfarrer Michael Kelinske. In drei Blöcken wurden die Zuhörer dann mit Liedern und Musikstücken unterhalten. Der Gemeinschaftschor trug unter anderem "Warum bist du gekommen ("Bajazzo"), "Über den Wolken", "Ein Traum vom Glück", "Dona Maria (Ave Maria na morro)" und "All Night, All Day" vor. Dabei wurden die Sänger im dritten Block von Michael Raab am Klavier begleitet.Zum Auftritt der Jungmusiker gehörten etwa "Ode an die Freude" (Helene Wittmann, Klavier), ein "Leichtes Stück" (Elena Riebl, Leni Gotthardt, Luisa Kraus, Blockflöte), "Amoroso" und "Allegretto" (Romy Wittmann, Gitarre) oder ein Menuett (Anna Röckl, Mina Imeri und Nina Schmidkonz, Querflöte). Das Musikstück "Papierflieger" wurde von allen Jungmusikerinnen gespielt. Elisa Ertl mit Harfe ließ dann aufhorchen mit "Morgengruß Variation" und "Marelles Nr. 8". Im Programm hatten die Jungmusiker unter anderem noch "Drei Nüsse für Aschenbuttel" (Romy Wittmann, Gitarre) oder "Weil du meine Mutti bist" (Blockflötengruppe). Nach kräftigem Applaus der Besucher wurden als Zugaben "Hört ihr Leute" und "Heut ist Hochzeit bei den Fröschen" gesungen.