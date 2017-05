Vermischtes Plößberg

07.05.2017

07.05.2017

Beidl. Auf ein erfolgreiches Jahr blickte die KLJB Beidl in ihrer Generalversammlung zurück. In seinem Bericht gab Vorstand Sebastian Schwägerl einen Überblick über die Aktivitäten der Landjugend.

Schwägerl berichtete von kirchlichen Aktionen, die vom Adventskranzbinden und der Teilnahme am Einführungsgottesdienst von Pfarrer Thomas Thiermann bis zum Vorbeten bei einer Kreuzwegandacht reichten. Bei den weltlichen Aktionen listete Schwägerl unter anderem die Teilnahme am Pfarrfasching und den Emmausgang nach Schönthan auf. Ein Versprechen vom 60-jährigen Bestehen sei Ende April eingelöst worden. Da man zum Jubiläum keine Erinnerungsgeschenke ausgeteilt hat wurde beschlossen, eine Spende von 500 Euro an das SOS-Kinderdorf in Immenreuth zu übergeben. Nach den Ausführungen Schwägerls trug Kassier Markus Dietz seinen Bericht vor. Die Kassenprüfer Michael Vollath und Gerlinde Lindner vom Pfarrgemeinderat bescheinigten ihm eine vorbildliche Kassenführung. Nach der einstimmigen Entlastung folgten die Neuwahlen. Dabei wurde Sebastian Schwägerl im Amt des 1. Vorstands bestätigt. Als 2. Vorstand wurde Max König gewählt. 1. Vorstand der Damen wurde Alena Schön, ihre Stellvertreterin ist Marian Adam. Als neuer Kassier wurde Julian Schön gewählt. Den Posten des Schriftführers übernahm Sebastian Schwägerl zusätzlich. Zu Beisitzern wurden Fabian schön, Josef Dietz, Konstantin Franz und Florian Adam gewählt.Zum Schluss gaben Pfarrer Thiermann und Diakon Egon Giehl ein kurzes Grußwort und dankten der Vorstandschaft und den Anwesenden für ihre Bemühungen rund um die Jugendarbeit.