Vermischtes Plößberg

02.05.2017

4

0 02.05.2017

Ein interessantes Programm kann der Obst- und Gartenbauverein vorweisen. Der Kürbiswettbewerb wird darin nicht fehlen.

Schönkirch. Das Schmücken des Brunnens am Kirchplatz oder die Durchführung eines Familiennachmittags sind nur einige Beispiele aus dem Jahresprogramm. Bei der Versammlung im Gasthof zur Sonne erinnerte Vorsitzende Irmgard Gleißner an die Aktivitäten und gab einen Ausblick. Geplant sind ein Familiennachmittag an Fronleichnam, ein gemeinsamer Ausflug mit dem Obst- und Gartenbauverein Wildenau im August, die Teilnahme am Fischerstechen des FC Bayern Fanclubs, ein Kürbiswettbewerb und ein Blumenschmuckwettbewerb. In ihrem Bericht nannte Gleißner die aktuelle Mitgliederzahl mit 128 Personen.Bei dem Treffen erfolgten auch Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit. Urkunde und die Ehrennadel in Bronze (für 15 Jahre) erhielten Milena Brankovic, Marianne Dietl, Ilona Gleißner, Monika Müller, Karola Patzelt und Rüdiger Schinagl. Die Auszeichnung in Silber (25 Jahre) bekamen Hans Hart, Robert Krapfl, Maria Preisinger, Inge Seitz, Inge Trisl und Hans Wittmann. Die Ehrenurkunde und die Ehrenadel in Gold (40 Jahre) konnten Hans Rübl und Willi Stahl entgegennehmen. "Die Verwendung von Sträuchern und deren Schnitt" lautete im Anschluss das Thema des Vortrag von Kreisfachberaterin Manuela Pappenberger. Die Referentin informierte über die Gestaltung der Landschaft in der Heimat und zeigte den Übergang in die Landschaft mit Sträuchern, Bäumen sowie unterschiedlichen Hecken, wie Wildrosen, Holunder, Haselnuss, Kornelkirschen oder Apfelbeeren. Sie verwies darauf, dass beim Bepflanzen mit Bäumen und Sträuchern die Grenzabstände zu beachten sind. Richtig angelegt seien Hecken auch ein Sicht- und Lärmschutz und bieten Schutz für das Wild.