Vermischtes Plößberg

24.04.2017

16

0 24.04.201716

Der VdK ist eine "Lobby für die Schwachen". Im Landkreis gehören fast acht Prozent der Bevölkerung zum Sozialverband. Vorsitzender Reinhard Schön erinnerte in seinem Bericht unter anderem an die Haussammlung "Helft Wunden heilen", die Geburtstags- und Krankenbesuche sowie die Weihnachtsfeier.

Plößberg/Schönkirch. Zum Ende des vergangenen Jahres zählte der Ortsverband laut Schön genau 200 Mitglieder. Umfassend ging Schön auf die Feier zum 70-jährigen Bestehen des VdK-Ortsverbandes ein. Am 9. März 1947 sei der Ortsverband mit 29 Mitgliedern gegründet worden. Damals gehörte noch Wildenau dazu. Dort sei ein Jahr später ein eigener Ortsverband gegründet worden. In den vergangenen Jahrzehnten hätte der VdK einen Wandel vollzogen, vom Verband der Kriegsopfer und Hinterbliebenen zum heutigen großen Sozialverband Deutschland. Stets hätte sich der VdK für sozialrechtliche Beratungen und auch bei Vertretungen vor Gerichten eingesetzt.2. Bürgermeister Markus Preisinger dankte dem VdK für seine Arbeit und betonte dessen Wichtigkeit bei Interessenvertretungen für die Schwachen sowie die Hilfestellungen. "Der VdK", so Preisinger, "ist eine Lobby für de Schwachen". Kreisvorsitzender Georg Brand lobte die positive Arbeit des Ortsverbandes. Brand stellte heraus, dass der Kreisverband zum 31. Dezember 2016 bereits 5518 Mitglieder zählte, was 7,4 Prozent der Bevölkerung entspricht. In Bayern seien es im Landesdurchschnitt nur 4,5 Prozent der Bevölkerung. Bei der Jahresversammlung konnte Vorsitzender Reinhard Schön noch langjährige Mitglieder auszeichnen. Oswald Freundl, Herbert Gmeiner und Franz Memminger erhielten das Treueabzeichen in Gold für 30-jährige Mitgliedschaft. Das Treueabzeichen in Gold für 25-jährige Mitgliedschaft bekam Manfred Weiß. Für 10- jährige Mitgliedschaft wurde Ulrich Bauer geehrt.Reinhard Schön verwies noch auf Termine und Veranstaltungen: Am 13. Mai ab 13 Uhr Inklusionslauf "Laufend Helfen" in Mitterteich; am 24. Juni ab 12 Uhr Jugend- und Familientag in Plößberg; am 15. Juli Rolli- und Rollatortreff beim Bürgerfest in Plößberg; am 5. August Minigolfturnier in Neualbenreuth.