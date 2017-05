Vermischtes Plößberg

09.05.2017

"Allein aus Gnade" hatte der Chor Nova Musica sein Konzert in der Evangelischen Kirche überschrieben. Nach beeindruckenden Liedern spendeten die Konzertbesucher langen Beifall.

Wildenau. Der Konzertabend am Sonntag brachte Luthers zentrale reformatorische Erkenntnis "Rechtfertigung allein aus Gnade" den Besuchern mit neuen Lobpreisliedern nahe und verständlich.Zum Beginn wurde das Lied "Ein Funke" gesungen. Die Beiträge wurden aufgeteilt in vier Blöcken gesungen, zu denen Pfarrer Michael Kelinske einleitende Worte sprach. Der Titel des ersten Liedblocks lautete "Allein aus Gnade (sola gratia)". Hier betonte Pfarrer Michael Kelinske dass wir uns alle Gedanken machen sollten, wie wir alles allein aus Gnade von Gott empfangen. Auch sollten wir uns bemühen, alles aus Gnade zu tun. Dann sprach der Geistliche das Gebet "Herr unser Gott". Es folgte der Liedblock des Chores Nova Musica mit "Ein Licht in Dir geborgen", "Allein aus Gnade". Der zweite Abschnitt hieß "Allein Christus (solus Christus)". Pfarrer Michael Kelinske merkte dazu an, dass Jesus uns allen der Höchste ist. Weiter erklärte er, dass uns Gott seinen Sohn gegeben hätte, um uns zu erlösen. Es folgte der Liedblock des Chores Nova Musica mit "Komm folge Jesus, Jesus dein Licht", "Jesus Erlöser der Welt" oder "Jesus Christ you are my life". Der dritte Liedblock lautete "Allein durch den Glauben (solar fide)". Hier betonte Pfarrer Michael Kelinske, allein der Glaube sei das Leben zu Jesus Christus und verwies auf die Erlösung durch Jesus Christus. "Anker der Zeit", "Selig seid ihr", "Wunderbares ist hier" und weitere Lieder mit Gottes Lob und Verehrung durch den Chor Nova Musica folgten. Der vierte Liedblock schließlich war "Allein die Heilige Schrift (sola scriptura)" überschrieben. Hier trug der Chor Nova Musica die Lieder "Wenn Glaube bei uns ist, öffnet sich der Himmel", "Ich freue mich als Christ in Dir Halleluja", "Ich lobe meinen Gott", "Selig seid Ihr" und "Du bist ein wunderbarer Gott" vor. Für die Beiträge wurden die Sänger mit viel Beifall belohnt. Pfarrer Michael Kelinske spendete zum Abschluss der Segen.